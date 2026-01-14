15–16 января — ночь Мирадж: значение и традиции праздника

Ночь Мирадж — важная дата в мусульманском календаре. По преданию, этот праздник связан сразу с двумя чудесами: перенесением в Иерусалим и вознесением на небеса пророка Мухаммеда. Отсюда и полное название праздника: Лейлят аль-Исра Валь-Мирадж, или «ночь путешествия и восхождения». О значении ночи Мирадж в исламе, традициях праздника Мирадж у мусульман и не только читайте в материале NEWS.ru.

Какого числа ночь Мирадж в 2026 году

Празднование Вознесения пророка Мухаммеда приходится на ночь с 26-го на 27-е число месяца Раджаб. Поэтому праздник также часто называют просто Раджаб-байрам. В 2026 году торжество начнется после захода солнца 15 января и продлится до заката 16 января.

События Мирадж: ночное путешествие и вознесение пророка

Все о ночи Мирадж — что это и с какими событиями связан праздник — рассказывается в Коране. Согласно сурам, в 621 году нашей эры, с 26-го на 27-е число Раджаба, пророк Мухаммед свершил сразу два чуда, известные как:

Исра — ночное путешествие из Мекки в Иерусалим;

Мирадж — вознесение из мечети аль-Акса на небеса.

По преданию, когда Мухаммед отдыхал после вечерней молитвы у Каабы, перед ним возник ангел Джабраил. Он безболезненно рассек грудь пророка мечом, извлек его сердце и омыл светом, затем вложил обратно. После этого перед пророком и ангелом появился бурак — легендарное животное, чья скорость в десятки раз превышает скорость самых быстрых лошадей. На бураке Мухаммед отправился в Иерусалим. Подчеркивается, что путь был преодолен мгновенно. Известие об этом стало одним из способов проверки веры мусульман: те, кто не поверил словам пророка, отреклись от своей религии, поверившие же — лишь окрепли в вере.

После перенесения в Иерусалим произошло вознесение пророка на небеса. Во время аль-Мираджа Мухаммед преодолел семь небес, на каждом из которых повстречал пророков. Среди них были первый человек Адам, Иса (или Иисус), Яхья (он же Иоанн), Йусуф (Иосиф) и другие. Далее Мухаммед узрел множество знамений и чудес Аллаха. После этого сам Аллах вменил в обязанность верующим творить по 50 намазов в день. Но по научению пророка Мусы Мухаммед попросил Аллаха сократить число обязательных ежедневных намазов до 5. После Мухаммед вернулся на землю и рассказал обо всем увиденном людям.

Интересно, что, согласно Корану, перед вознесением на небо ангел предложил Мухаммеду два бокала: с вином и с молоком. Пророк взял чашу с молоком, и потому был вознесен. Это предание служит еще одним свидетельством запрета на алкоголь среди мусульман.

События Мирадж: ночное путешествие и вознесение пророка Фото: Shutterstock/FOTODOM

Значение ночи Вознесения для мусульман

Традиции праздника Мирадж обусловлены духовным значением ночи Вознесения. История о перенесении и вознесении пророка связывают со следующими важными событиями:

Дарованием пятикратного намаза — именно после Мираджа 5 ежедневных молитв стали фардом, или обязанностью мусульман. Дарованием последних аятов суры «Корова» — по преданию, Мухаммеду также были посланы завершающие главы второй главы Корана. Вестью об искуплении грехов — все грехи, кроме ширка (многобожия), стали искупаемыми. Чудесами и знамениями — Мухаммед лицезрел множество чудес, включая картины Ада и Рая, что подтверждает истинность его миссии. Встречей пророков — это событие подтверждает, что все пророки говорили о поклонении единому Богу — Аллаху.

Как отмечают праздник: молитвы, проповеди, благие дела

В ночь Мирадж молитвы (особенно «Салават») и чтение Корана имеют особое значение. Считается, что в эту пору Аллах особенно чуток к обращениям верующих. Так что религиозным людям стоит не только вознести молитву, но и попросить прощения за ошибки и прегрешения.

Празднование проходит в несколько этапов:

Днем собираются в мечетях для слушания проповеди и совершения совместного намаза. Ночью бодрствуют, проводя время за вдумчивым чтением Корана и рассказыванием историй о чудесах, произошедших с пророком в ночь Вознесения. Утром после аль-Мирадж придерживаются поста.

Важно отметить, что ночь Мирадж не является крупным праздником такого масштаба, как Ураза-байрам и Курбан-байрам. Поэтому он не входит в число официальных праздничных выходных.

Как отмечают праздник: молитвы, проповеди, благие дела Фото: Firdous Nazir/Keystone Press Agency/Global Look Press

Традиции и правила проведения ночи Мирадж

Мы уже описали традиции празднества выше. Согласно им, в этот день нужно:

читать молитву «Салават»;

помолиться за близких;

провести ночь за внимательным чтением Корана;

покаяться в грехах, отпустить старые обиды и попросить прощения у тех, кого обидели вы;

подавать милостыню.

Запреты этого дня связаны:

с употреблением алкоголя;

проведением шумных застолий;

распрями, ссорами;

обидами;

употреблением нехаляльной пищи.

Теперь вы знаете, когда отмечают Мирадж в 2026 году и чем примечательна эта дата. Это важное событие для мусульман, напоминающее о милости и чудесах Аллаха.