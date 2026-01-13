В России начали по-новому оплачивать больничные

С 1 января 2026 года в России вступили в силу обновленные правила оформления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, сообщила Life.ru юрист Екатерина Ноженко. Она пояснила, что новые правила касаются в том числе самозанятых граждан. Теперь они получили право на больничный при условии перечисления необходимых взносов в Социальный фонд в течение определенного периода.

Страховые суммы на полный календарный месяц могут составить 35 тыс. рублей или 50 тыс. рублей. Тариф страхового взноса устанавливается в размере 3,84% страховой суммы. Право на получение пособия у самозанятых возникнет по истечении шести месяцев уплаты страховых взносов, — объяснила специалист.

По словам эксперта, взносы необходимо вносить ежемесячно. Страховой механизм предполагает выбор стоимости страхового года из двух вариантов. Один вариант предлагает меньшую сумму, другой — большую.

Ранее HR-специалист Юлия Санина заявила, что праздничные и выходные дни входят в период действия листка нетрудоспособности и оплачиваются на общих основаниях. Она пояснила, что действующее законодательство не предусматривает исключений для таких дней. Санина также уточнила, что наличие праздников или выходных не продлевает срок больничного. По ее словам, листок оформляется по календарным дням, а его продолжительность определяется датами, которые указаны в документе.