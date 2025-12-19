Люди собрали пожертвования для обезоружившего террориста в Сиднее GoFundMe: для обезоружившего террориста в Сиднее сирийца собрано более $2,5 млн

Благотворительная кампания в поддержку мужчины, проявившего героизм во время теракта на пляже Бондай в Сиднее, собрала рекордную сумму. Как свидетельствуют данные платформы GoFundMe, для 43-летнего сирийца Ахмеда аль-Ахмеда, который вступил в схватку с боевиком и отобрал у него оружие, пользователи со всего мира перечислили свыше $2,5 млн (200 млн рублей).

Всего в рамках 12 отдельных сборов, организованных на платформе, было собрано более $5 млн (400 млн рублей) для «героя Бондая» и семей погибших. В акции приняли участие свыше 73 тыс. человек из 60 стран.

Сообщение о собранной сумме стало неожиданностью для самого аль-Ахмеда. Он поблагодарил всех, кто принял участие в сборе средств.

Я это заслужил? — спросил аль-Ахмед во время видеообращения к людям.

Источники рассказывали, что мужчина подбежал к стрелявшему со спины и выхватил у него оружие. Во время схватки аль-Ахмед получил ранения в плечо и был госпитализирован. Его подвиг получил высочайшее признание: премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, навестивший мужчину в больнице, назвал его «настоящим австралийским героем», а генерал-губернатор страны передала благодарность от короля Великобритании Карла III.

Ранее американский миллиардер Билл Экман пожертвовал почти $100 тыс. (8 млн рублей) и организовал сбор средств для аль-Ахмеда. Как сообщил финансист, изначально он ставил цель в миллион долларов (80 млн рублей).