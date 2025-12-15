Новый год-2026
Обычный прохожий остановил массовое убийство и стал героем

Guardian: обезвредивший стрелка в Сиднее прохожий хотел спасти больше людей

Ахмед аль-Ахмед обезоруживает нападавшего во время стрельбы на пляже Бонди в Сиднее Ахмед аль-Ахмед обезоруживает нападавшего во время стрельбы на пляже Бонди в Сиднее Фото: Agenzia Fotogramma/Keystone Press Agency/Global Look Press
Ахмед аль-Ахмед, обезвредивший предполагаемого стрелка на пляже Бонди, поступил так из-за того, что просто не смог вынести вида умирающих людей, он хотел спасти как можно больше граждан, заявил его двоюродный брат. Как пишет Guardian, сейчас аль-Ахмед находится в критическом, но стабильном состоянии в больнице Святого Георгия в Сиднее. После нападения 43-летний отец двух маленьких дочерей получил международное признание и был назван героем премьер-министром Австралии Энтони Албанезе, главой штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс и президентом США Дональдом Трампом.

Родственник мужчины сообщил, что тот восстанавливается после первой операции, и ему предстоят еще две. По его словам, из-за приема сильных лекарств аль-Ахмед плохо говорит. Другой двоюродный брат, Мустафа аль-Асаад, заявил, что решение вмешаться в ситуацию было принято из-за гуманных соображений.

Это был, прежде всего, гуманный поступок. Это был вопрос совести. Он очень гордится тем, что спас хотя бы одну жизнь, — сказал родственник мужчины.

Ранее американский миллиардер Билл Экман пожертвовал почти $100 тыс. (8 млн рублей) и организовал сбор средств для аль-Ахмеда. Как сообщил финансист, на 14 декабря удалось собрать $540 тыс. (43 млн рублей) при цели в миллион (80 млн рублей).

До этого поступила информация о том, что число погибших в результате теракта на пляже в австралийском Сиднее достигло 16 человек. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, 40 пострадавших все еще находятся на лечении.

