Миллиардер озолотил храброго прохожего, обезвредившего террориста в Сиднее

Ахмед аль-Ахмед обезоруживает нападавшего во время стрельбы на пляже Бонди в Сиднее

Американский миллиардер Билл Экман пожертвовал почти $100 тыс. (8 млн рублей) и открыл сбор средств для жителя Сиднея Ахмеда аль-Ахмеда, обезвредившего одного из террористов во время нападения на пляже Бондай 14 декабря. Об этом финансист сообщил в социальной сети X, указав, что к 06:30 мск уже удалось собрать свыше $540 тыс. (43 млн рублей) при цели в миллион (80 млн рублей).

Вот верифицированная ссылка для героя [пляжа] Бондай. Как мне сообщила [краудфандинговая платформа] GoFundMe, средства будут направлены только напрямую герою, — написал предприниматель.

Ранее при теракте на пляже в австралийском Сиднее число погибших достигло 16 человек. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, 40 пострадавших продолжают находиться в медицинских учреждениях.

Кроме того, после теракта в Сиднее посольство РФ приняло меры предосторожности. Сотрудники наблюдают за обстановкой и взаимодействуют с местными полицейскими структурами, ожидая их обращения относительно возможного присутствия российских граждан среди раненых.