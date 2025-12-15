Новый год-2026
15 декабря 2025 в 09:32

Миллиардер озолотил храброго прохожего, обезвредившего террориста в Сиднее

Миллиардер Экман пожертвовал $100 тыс. герою с пляжа Бондай

Ахмед аль-Ахмед обезоруживает нападавшего во время стрельбы на пляже Бонди в Сиднее Ахмед аль-Ахмед обезоруживает нападавшего во время стрельбы на пляже Бонди в Сиднее Фото: Agenzia Fotogramma/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американский миллиардер Билл Экман пожертвовал почти $100 тыс. (8 млн рублей) и открыл сбор средств для жителя Сиднея Ахмеда аль-Ахмеда, обезвредившего одного из террористов во время нападения на пляже Бондай 14 декабря. Об этом финансист сообщил в социальной сети X, указав, что к 06:30 мск уже удалось собрать свыше $540 тыс. (43 млн рублей) при цели в миллион (80 млн рублей).

Вот верифицированная ссылка для героя [пляжа] Бондай. Как мне сообщила [краудфандинговая платформа] GoFundMe, средства будут направлены только напрямую герою, — написал предприниматель.

Ранее при теракте на пляже в австралийском Сиднее число погибших достигло 16 человек. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, 40 пострадавших продолжают находиться в медицинских учреждениях.

Кроме того, после теракта в Сиднее посольство РФ приняло меры предосторожности. Сотрудники наблюдают за обстановкой и взаимодействуют с местными полицейскими структурами, ожидая их обращения относительно возможного присутствия российских граждан среди раненых.

