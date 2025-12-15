Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 09:22

Посольство России в Австралии отреагировало на теракт в Сиднее

Посольство РФ приняло меры безопасности после теракта в Сиднее

Фото: Ye Myo Khant/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Посольство РФ приняло меры безопасности после теракта в Сиднее, сообщила ТАСС пресс-служба дипмиссии. Там отметили, что следят за развитием ситуации в стране, а также сотрудничают с австралийскими правоохранителями, ожидая от них запроса по поводу наличия россиян среди пострадавших.

С учетом произошедшего приняли необходимые меры безопасности в отношении посольства и генконсульства, а также их сотрудников, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Сиднее во время теракта погиб русскоговорящий мужчина, переживший в детстве холокост. Во время нападения Александр Клейтман закрыл супругу, приняв на себя пули и спасая ей жизнь.

По последним данным, число погибших при теракте на пляже в австралийском Сиднее возросло до 16. Уточняется, что, по информации полиции штата Новый Южный Уэльс, еще 40 человек остаются в больнице.

Преступниками, устроившими в Сиднее теракт, оказались отец и сын. Комиссар полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон в рамках пресс-конференции пояснил, что 24-летний мужчина был тяжело ранен во время задержания, а его 50-летний отец убит.

Россия
Австралия
посольства
теракты
Сидней
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Надругательство»: депутат об оскорбившем чувства верующих кафе в Оренбурге
DDX Fitness признали самой крупной фитнес-сетью России
Россиянку освободили от оформленного дочерью для Roblox кредита
В США связали перспективы мира на Украине с переговорами с Россией
Важный закон о работе коллекторов готовят в России
Раскрыт «сюрприз», который Метревели подготовила для РФ на посту главы MI6
В МЧС уточнили данные о пропавших в Пермском крае туристах
Зеленский поставил крест на одной идее Трампа
Россиян предупредили об ощутимых налогах в 2026 году
В Россельхозбанке рассказали, сколько мандаринов съедают в России
Раскрыты подробности о маршруте в Пермском крае, где исчезли туристы
Гастроэнтеролог рассказал, сколько можно выпить на Новый год
Удары по Украине сегодня, 15 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Стало известно, где живет и чем занимается экс-лидер Сирии Асад
МИД России напомнил Западу о причастности к убийствам журналистов
Каллас отчиталась о выполнении ЕС одного обещания Украине
Раскрыты новые детали по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево
Пропавших туристов в российском регионе будут искать с помощью технологий
Ветеринар дал советы, как уберечь лапы собаки от дорожных реагентов
«Уничтожение либо плен»: военэксперт о сроках освобождения Гуляйполя
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.