Посольство России в Австралии отреагировало на теракт в Сиднее Посольство РФ приняло меры безопасности после теракта в Сиднее

Посольство РФ приняло меры безопасности после теракта в Сиднее, сообщила ТАСС пресс-служба дипмиссии. Там отметили, что следят за развитием ситуации в стране, а также сотрудничают с австралийскими правоохранителями, ожидая от них запроса по поводу наличия россиян среди пострадавших.

С учетом произошедшего приняли необходимые меры безопасности в отношении посольства и генконсульства, а также их сотрудников, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Сиднее во время теракта погиб русскоговорящий мужчина, переживший в детстве холокост. Во время нападения Александр Клейтман закрыл супругу, приняв на себя пули и спасая ей жизнь.

По последним данным, число погибших при теракте на пляже в австралийском Сиднее возросло до 16. Уточняется, что, по информации полиции штата Новый Южный Уэльс, еще 40 человек остаются в больнице.

Преступниками, устроившими в Сиднее теракт, оказались отец и сын. Комиссар полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон в рамках пресс-конференции пояснил, что 24-летний мужчина был тяжело ранен во время задержания, а его 50-летний отец убит.