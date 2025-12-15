Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Русскоговорящий ветеран холокоста стал жертвой теракта в Австралии

RT: переживший холокост Клейтман погиб при теракте в Сиднее, закрыв собой жену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Сиднее во время теракта погиб русскоговорящий мужчина, переживший в детстве холокост, передает RT. Во время нападения Александр Клейтман закрыл супругу, приняв на себя пули и спасая ей жизнь.

Они прожили вместе 50 лет. Ей удалось спастись, пули попали в мужа. Лариса (Клейтман. — NEWS.ru) в большом потрясении. Александр маленьким выжил в холокосте, но в итоге погиб в мирной Австралии. Он закрыл ее собой от бандитов с винтовками, — сказано в сообщении.

Ранее свидетель нападения на пляже Бонди в Сиднее по имени Тимур подробно описал произошедшее и заявил, что люди прятались в барах и домах. Он заявил, что отдыхал на пляже вместе с двумя друзьями из Москвы, когда услышал очень громкие хлопки.

Стрельба в Сиднее, приведшая к массовым жертвам, произошла на пляже Бонди. Видеозаписи, опубликованные в социальных сетях, содержат звуки выстрелов, которые, по всей видимости, производили мужчины, одетые в черное. Также в Сети появились кадры, как безоружный прохожий обезвреживает одного из стрелков на пляже в Сиднее. По первоначальным данным, в результате инцидента пострадали не менее 60 человек.

