Герои с русскими именами: иммигранты из РФ дали отпор террористам в Сиднее

Русскоязычные иммигранты попали в сводки происшествий после того, как попытались противостоять террористам в Сиднее. NEWS.ru рассказывает, что известно о семейной паре, которая хотела остановить злоумышленников.

Вцепился в террориста

Австралийские власти установили личности супругов, погибших при попытке остановить террористов во время нападения на праздновании Хануки на пляже Бонди в Сиднее, пишет журнал «Лехаим». Жертвами стали Борис и Софья Гурман, которые, по свидетельствам очевидцев и видеозаписям, не пытались спастись бегством, а сознательно бросились навстречу вооруженным нападавшим.

Видеозапись с автомобильного видеорегистратора запечатлела момент, когда один из террористов вступает в борьбу за длинноствольное оружие с Борисом Гурманом. На кадрах видно, как они падают за припаркованный автомобиль.

Позже Гурман поднимается, удерживая оружие, но дальнейшие кадры с дрона показывают, что он и его жена Софья вскоре остаются лежать у пешеходного моста, рядом с местом, где нападавшие были нейтрализованы полицией.

«Изо всех сил пытался отнять оружие»

Владелица видеорегистратора, передавшая запись следствию, рассказала, что пожилой мужчина отчаянно пытался вырвать оружие из рук злоумышленника.

«Он не убежал, как другие, а побежал прямо к опасности, изо всех сил пытаясь отнять оружие и остановить стрельбу», — рассказала женщина.

Она призналась, что момент, когда Гурман был застрелен и упал, стал для нее «ударом, от которого невозможно оправиться».

«Защищал свою общину»

Еще один участник праздника, Реувен Моррисон, выходец из СССР, также погиб, пытаясь помешать террористам. Его дочь рассказала, что отец бросился к стрелкам сразу после начала атаки, кидал в них подручные предметы, кричал и прикрывал людей вокруг.

«Если и был для него способ уйти из жизни, то только так: сражаясь с террористом и защищая свою общину», — поделилась она.

Премьер признал отвагу граждан

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал героями семейную пару русскоязычных иммигрантов Бориса и Софию Гурман, а также переселенца из СССР Реувена Моррисона, которые погибли, пытаясь остановить террористов во время теракта в Сиднее. По его словам, первые пытались помешать одному из боевиков покинуть машину, а Моррисон метал в них кирпичи.

«Я отдаю дань уважения Борису и Софии Гурман... Борис пытался остановить одного из этих террористов, когда тот выходил из машины. <…> Реувен Моррисон бросал кирпичи, пытаясь предотвратить это, и также был застрелен террористами. Это австралийские герои», — заявил Альбанезе.

Люди возлагают цветы в знак траура по жертвам стрельбы на пляже Бонди в Сиднее, Австралия Фото: Ma Ping/XinHua/Global Look Press

