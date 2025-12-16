Сжигал конкурентов и держал рабов. Под суд пойдет депутат-«решала»?

Восемь статей УК РФ насчитывается в деле депутата из Владимирской области и его подельников. Мужчина подозревается в том, что держал в рабстве троих человек, а также присваивал себе выплаты участника СВО. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Рабский труд

В суд направлено дело против депутата Совета народных депутатов Собинского муниципального округа Владимирской области Николая Малышева. Шумиху вокруг преступной деятельности этого персонажа подняли в движении по борьбе с рабством «Альтернатива» еще в 2024 году. Волонтеры заподозрили, что политик с подельниками удерживает на автомойке троих мужчин.

«На автомойке в городе Лакинске, принадлежащей обвиняемому, фигуранты принуждали работать троих мужчин, один из которых был похищен и против его воли перемещен на автомойку с применением насилия. Обвиняемые не выплачивали потерпевшим заработную плату, за провинности применяли к ним насилие, избивая кулаками, предметами, обливая холодной водой и надевая наручники», — рассказали в СКР.

Махинации с участником СВО

Позже один из работников устроился на военную службу и стал получать государственные выплаты. Преступники обманом убедили его отдать им свою банковскую карту, на которую приходили эти деньги, а затем сняли со счета более 3,7 млн рублей.

Чтобы легче получать выплаты, мошенники пошли еще дальше: одна из участниц преступной группы фиктивно вышла замуж за военнослужащего. Так злоумышленники смогли оформить дополнительные пособия от государства.

Жгли конкурентов

По версии следствия, также по указанию Малышева фигуранты сожгли помещения шиномонтажа, торгового павильона и нескольких автомобилей в Лакинске, чтобы влиять на бизнес конкурентов.

Вместе с тем злоумышленники похитили у местных жителей автомобиль «Лада-Калина», мотоцикл Honda и квадроцикл Stels. Без какого-либо повода, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, они дважды совершили хулиганские действия в отношении одного знакомого в автосервисе Лакинска. Самому Малышеву также предъявлено обвинение за хранение оружия.

«Малышев незаконно приобрел и хранил огнестрельное оружие 16-го калибра и патроны, которые вместе с другим охотничьим и травматическим оружием были обнаружены в схроне в районе деревни Теплиново Собинского района», — рассказали в СКР.

В ведомстве отметили, что общий ущерб от действий фигурантов составил около 7 млн рублей. По ходатайствам следователя СК наложен арест на автомобили Малышева: «Мерседес», УАЗ и автобус ПАЗ общей стоимостью более 5 млн рублей.

