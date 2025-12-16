5 тыс. за побои студентки: психоаналитик-дебошир чуть не избежал наказания

Будущий психоаналитик Саддам Алыев отделался небольшим штрафом за то, что избил одногруппницу возле входа в институт. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом деле.

Ударил металлическим предметом по лицу

В сентябре 2024 года в Санкт-Петербурге, возле Института психоанализа, студент Саддам Алыев напал на свою однокурсницу Екатерину Дерягину, нанеся ей удар металлическим предметом по лицу. Однако вместо оперативного расследования пострадавшая столкнулась с длительным бездействием правоохранительных органов.

Полиция почти полгода игнорировала ее обращение. Участковый, хоть и возбудил административное дело по статье о побоях, долгое время не информировал Екатерину о ходе проверки и всячески избегал контактов.

Более того, он призывал девушку забрать заявление. В понимании полицейского, это разбирательство «испортит парню жизнь».

Дело закрыли

Из-за затягивания расследования и полного отсутствия обратной связи с участковым Екатерина переживала глубокий эмоциональный стресс.

«Шли месяцы, а я не могла ни дозвониться до участкового, ни застать его на рабочем месте. Я просто не понимала, происходит ли что-то по моему заявлению. Это очень травматичный опыт, потому что я начала себя чувствовать вдвойне пострадавшей — еще и от отсутствия реакции на насилие в мой адрес», — вспоминает Екатерина.

Тогда девушка обратилась за помощью в Консорциум женских НПО, где ей взялся помочь адвокат Владислав Онуфриев. Он подал жалобу в районную прокуратуру на бездействие участкового.

Прокуратура взяла ситуацию под контроль. Выяснилось, что дело о побоях было прекращено без уведомления заявительницы еще в ноябре. После протеста прокуратуры постановление отменили, и участковый завершил расследование, направив материалы в суд.

Символическое наказание

11 декабря дело рассмотрели в мировом суде. По словам адвоката Владислава Онуфриева, Саддам Алыев вел себя вызывающе — перебивал судью, потерпевшую и защитника. Свидетель со стороны обвиняемого, представитель ВЕИПА, искажал факты и давал ложные показания.

Тем не менее суд, ознакомившись с доказательствами и заслушав стороны, признал Алыева виновным в нанесении побоев и назначил административное наказание в виде штрафа — 5 тыс. рублей.

Восстановили в институте

До этого Петроградский районный суд обязал Институт психоанализа восстановить Екатерину и ее одногруппницу Юлию, признав незаконным отчисление в октябре 2024 года. Девушки обратились к руководству образовательного учреждения с жалобой на Алыева.

Вместо этого институт отчислил девушек, ссылаясь на их «неподобающее поведение» на основании заявления самого Алыева, утверждавшего, что они напали на него. Суд признал отчисление незаконным, подчеркнув обязанность вуза защищать студентов от насилия.

«Мне периодически снится эта комиссия, у меня проблемы со сном и адаптацией в профессиональном сообществе. Когда была эта комиссия, надо мной откровенно смеялись люди с профессиональными регалиями. Я знаю, что некоторые студенты хотели выступить в нашу поддержку, но их запугали. Это глубоко аморально, что такое происходит в стенах учебного заведения, чья работа должна быть посвящена помощи и выстраиванию профессиональных стандартов самих психологов», — жаловалась Дерягина.

