17 декабря 2025 в 07:46

В Австралии признали героизм россиян, погибших в борьбе с террористами

Премьер Альбанезе назвал героями погибших при попытке остановить теракт россиян

Фото: Ma Ping/XinHua/Global Look Press
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал героями семейную пару русскоязычных иммигрантов Бориса и Софию Гурман, а также переселенца из СССР Реувена Моррисона, которые погибли, пытаясь остановить террористов во время теракта в Сиднее. По его словам, первые пытались помешать одному из боевиков покинуть машину, а Моррисон метал в них кирпичи.

Я отдаю дань уважения Борису и Софии Гурман... Борис пытался остановить одного из этих террористов, когда тот выходил из машины. <…> Реувен Моррисон бросал кирпичи, пытаясь предотвратить это, и также был застрелен террористами. Это австралийские герои, — рассказал Альбанезе.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что среди погибших в результате теракта в Сиднее есть постоянно проживающие в Австралии соотечественники. Дипломат подчеркивала, что Россия решительно осуждает это нападение, унесшее жизни 16 невинных граждан.

До этого комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон заявил, что теракт в Сиднее, приведший к гибели 16 и ранению 40 человек, совершили отец с сыном. По его словам, 24-летний мужчина был серьезно ранен при задержании, а его 50-летний отец убит.

