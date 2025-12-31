СТС удалил эпизод «Ворониных» из-за упоминания ЛГБТ

Телеканал СТС полностью удалил со своего сайта один из эпизодов сериала «Воронины», содержащий упоминание ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает Telegram-канал «Вот так». Речь идет о шестой серии четвертого сезона.

В сообщении говорится, что в ноябре из этого эпизода уже вырезали фрагмент, что привело к потере контекста диалога. Теперь серия вовсе недоступна для просмотра на официальном ресурсе канала.

Ранее в Чите в магазинах «Читай-город» пресекли распространение литературы с упоминанием ЛГБТ. В магазине обнаружили четыре книги с признаками пропаганды. Сообщается, что книги обнаружили осенью этого года покупатели. В отношении владельцев сети возбудили административное дело за пропаганду нетрадиционных отношений.

Ранее журналистка Ксения Собчак рассказала, что удалила интервью с блогером Сергеем Григорьевым-Апполоновым с YouTube-канала после получения предписания Роскомнадзора. По ее словам, в ведомстве усмотрели в содержании выпуска признаки пропаганды ЛГБТ, что стало основанием для требования об удалении контента.