Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что удалила интервью с блогером Сергеем Григорьевым-Апполоновым с YouTube-канала после получения предписания Роскомнадзора. По ее словам, в ведомстве усмотрели в содержании выпуска признаки пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), что стало основанием для требования об удалении контента.

Она отметила, что, несмотря на различную юридическую оценку ситуации, ее редакция принимает решение подчиниться требованию. Телеведущая принесла извинения герою интервью и зрителям, подчеркнув, что она и ее команда «живут в России, работают в России, любят Россию и в горе, и в радости», потому подчиняются всем законам.

Ранее Собчак раскритиковала блогера Надежду Стрелец, заявив, что та строит свою карьеру на распускании слухов. Так журналистка ответила на один из комментариев инфлюенсера в Сети. Подписчик спросил у Стрелец, почему к ней охотно идут на интервью. Блогер ответила, что у ее гостей не возникает никаких проблем после ее роликов.