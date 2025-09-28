Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 13:38

«Ничего интересного»: Собчак обвинила Стрелец в распускании слухов

Собчак заявила, что Стрелец строит карьеру на распускании слухов о ней

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале раскритиковала блогера Надежду Стрелец, заявив, что та строит свою карьеру на распускании слухов. Так журналистка ответила на один из комментариев инфлюенсера в Сети. Подписчик спросил у Стрелец, почему к ней охотно идут на интервью. Блогер ответила, что у ее гостей не возникает никаких проблем после ее роликов.

Может, проблема все-таки не в Собчак, а в том, что эти «беспроблемные» интервью проходят для героев тише, потому что в них нет ничего интересного ни для героев, ни для зрителей?отметила телеведущая.

Журналистка напомнила, что взяла интервью у блогера Елены Блиновской за восемь месяцев до начала у нее проблем с законом. Стрелец в свою очередь опубликовала ролик с «королевой марафонов» всего за месяц до обвинений.

Но «проблемы», конечно, после моих интервью, — с иронией подчеркнула Собчак.

Ранее сообщалось, что Собчак выкупила целый этаж в столичном доме 1903 года постройки. Предполагается, что за жилье с видом на Кремль знаменитость заплатила 1,2 млрд рублей. Стать соседом телеведущей может любой желающий — на этаже еще осталась одна свободная квартира.

Ксения Собчак
слухи
интервью
блогеры
