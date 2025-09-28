Собчак выкупила этаж в столичном особняке за 1,2 млрд рублей

Журналист и телеведущая Ксения Собчак выкупила целый этаж в столичном доме 1903 года постройки, сообщили в эфире программы «Ты не поверишь!». Отмечается, что за жилище с видом на Кремль знаменитость заплатила 1,2 млрд рублей.

По данным журналистов, Собчак недавно закончила ремонт в новом доме. При этом стать соседом телеведущей может любой желающий — на этаже еще осталась одна свободная квартира.

Между тем покупку Собчак оценили певец Прохор Шаляпин и DJ Smash (настоящее имя Андрей Ширман). Последний назвал цену за жилплощадь «абсолютно реальной», а затем пошутил, что сам бы смог жить там только после оформления ипотеки на 160 лет.

Ранее Собчак опубликовала фото в откровенном наряде с сумкой Hermes Birkin за 20 млн рублей из крокодиловой кожи. На снимке она позировала в черном бюстгальтере с декоративными вырезами, дополненном люксовыми аксессуарами.

До этого журналистка оказалась в неловкой ситуации во время встречи с голливудским актером Уиллом Смитом. При виде американской знаменитости телеведущая достала смартфон и начала съемку. Она даже попыталась привлечь внимание актера, окликнув его. Однако Смит не заметил российскую журналистку и прошел мимо.