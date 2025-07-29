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29 июля 2025 в 18:03

Собчак попала в неловкую ситуацию со звездой Голливуда на курорте в Италии

Уилл Смит публично проигнорировал Собчак на курорте Форте-деи-Марми в Италии

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналистка Ксения Собчак попала в неловкую ситуацию с голливудским актером Уиллом Смитом. Видео их встречи, во время которой телеведущая призналась знаменитости в любви, было опубликовано в ее Instagram (деятельность в РФ запрещена). При виде американской звезды Собчак достала смартфон и принялась его снимать. Она даже окрикнула Смита, чтобы тот обратил внимание.

Вау! Как круто! Мы тебя любим, Уилл, — сказала журналистка.

Однако артист не заметил российскую знаменитость и просто прошел мимо. Отмечается, что ролик был снят во время отдыха телеведущей в Италии. Она посетила курорт Форте-деи-Марми вместе с супругом Константином Богомоловым и сыном Платоном.

Ранее в Санкт-Петербурге появилась памятная табличка в честь Собчак. Доска была установлена на доме № 20 на улице Кустодиева, где, как подтвердил председатель правления жилищно-строительного кооператива Сергей Ткаченко, семья Собчак жила до 1990 года. Табличка провисела всего пару дней, а потом ее нашли на земле у подъезда.

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