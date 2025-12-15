Раскрыты личности стрелков, устроивших теракт в Сиднее

Преступниками, устроившими в Сиднее теракт, в ходе которого 16 человек погибли и 40 получили ранения, оказались отец и сын, заявил комиссар полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон в рамках пресс-конференции по ситуации. Он пояснил, что 24-летний мужчина был тяжело ранен во время задержания, а его 50-летний отец убит.

Нет никаких признаков того, что кто-либо из участвовавших в нападении, планировал вчерашнее событие, — сказал Лэньон.

Он подчеркнул, что один из нападавших «имел лицензию» на оружие. Он «законно владел огнестрельным оружием около 10 лет», уточнил правоохранитель.

Ранее комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс заявил, что массовая стрельба на пляже Бонди в Сиднее была официально признана террористическим актом. Тогда он сообщил, что в результате нападения погибли не менее 12 человек, еще 29 получили ранения. По его оценкам, на момент происшествия на побережье находилось около тысячи человек. Премьер-министр штата Крис Миннс добавил, что данный теракт был целенаправленно направлен против еврейской общины города.