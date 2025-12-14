В Австралии дали официальную оценку зверствам на пляже Сиднея

Комиссар полиции Нового Южного Уэльса Мал Лэньон классифицировал массовую стрельбу на пляже Сиднея как теракт. Он отметил, что в результате случившегося погибли не менее 12 человек, еще 29 пострадали, передает Sky News. Всего на пляже в этот момент находилось около тысячи человек.

Сегодня вечером в 21:36 (13:36 мск. — NEWS.ru) я объявил это террористическим актом. Я также уполномочил использовать специальные полномочия в соответствии с разделами пять и шесть, чтобы в случае появления третьего правонарушителя мы пресекли возможную опасность, — заявил Лэньон.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс добавил, что теракт был направлен против еврейской общины Сиднея. Он подчеркнул, что первый день Хануки должен был стать вечером мира и радости, но обернулся «ужасающим злодеянием».

Стрельба в Сиднее, приведшая к массовым жертвам, произошла на пляже Бонди. Видеозаписи, опубликованные в социальных сетях, содержат звуки выстрелов, которые, по всей видимости, производили мужчины, одетые в черное. Также в Сети появились кадры, как безоружный прохожий обезвреживает одного из стрелков на пляже в Сиднее. По первоначальным данным, в результате инцидента пострадали не менее 60 человек.