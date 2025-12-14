Появилось видео, как безоружный прохожий обезвреживает стрелка в Сиднее

Появились кадры, как безоружный прохожий обезвреживает одного из стрелков на пляже в Сиднее. Судя по видео, которое публикует The Sydney Morning Herald, мужчина подошел к преступнику сзади и сумел отобрать оружие.

Какое-то время он держал стрелка на прицеле. Мужчина не стал стрелять в нападавшего.

Ранее сообщалось, что на пляже Бонди в Сиднее произошла стрельба, приведшая к массовым жертвам. Видеозаписи, опубликованные в социальных сетях, содержат звуки выстрелов, которые, по всей видимости, производили мужчины, одетые в черное. После первых выстрелов отдыхающие на пляже начали в панике разбегаться в разные стороны. По первоначальным данным, в результате инцидента пострадали не менее 60 человек. Раненых доставили в больницу Принца Уэльского, расположенную в районе Рэндвик.

На пляже в этот момент проводилось мероприятие, посвященное празднованию Хануки. По словам организаторов, в нем участвовало примерно 2000 человек из еврейской общины. К месту происшествия прибыло более 20 машин экстренных служб, включая полицию и медицинский персонал. В правоохранительных органах считают, что подготовка к данному нападению велась на протяжении нескольких месяцев. По некоторым данным, один из нападавших был нейтрализован на месте, а второй получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу.