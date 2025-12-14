Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 11:51

Выстрелы прогремели на одном из самых популярных пляжей Австралии

Злоумышленники открыли стрельбу в районе пляжа Бонди в Сиднее

Фото: Ye Myo Khant/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вооруженные злоумышленники открыли стрельбу в районе знаменитого пляжа Бонди в Сиднее, заявили сотрудники правоохранительных органов Австралии в социальной сети X. По их словам, в связи с произошедшим проводится спецоперация. Местных жителей призвали укрыться в безопасном месте.

Полиция реагирует на развивающийся инцидент на пляже Бонди и настоятельно призывает общественность избегать этого района, — говорится в сообщении.

Как пишет The Sydney Morning Herald, неизвестные открыли огонь, когда сотни жителей Сиднея пришли на мероприятие «Ханука у моря», чтобы отпраздновать начало еврейского праздника. По предварительной информации, полицейским удалось задержать одного из нападавших. Второй стрелок, по неподтвержденным данным, был ликвидирован.

До этого стрельба произошла в Брауновском университете в США. По данным источников, выстрелы раздались в районе здания Barus & Holley, где расположен инженерно-физический факультет. Президент США Дональд Трамп заявил, что внимательно отслеживает ситуацию. По его словам, подозреваемый в стрельбе в кампусе вуза уже задержан.

