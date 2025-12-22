Новый год-2026
22 декабря 2025 в 10:34

Исполнитель теракта в Сиднее больше не находится в больнице

Обвиняемого в организации теракта в Сиднее перевели в исправительное учреждение

Фото: Agenzia Fotogramma/Keystone Press Agency/Global Look Press
Обвиняемый в организации теракта и убийствах в Сиднее Навид Акрам переведен из больницы в исправительное учреждение, сообщает газета The Australian. В полиции штата Новый Южный Уэльс подтвердили, что его перевезли.

Акрама доставили из Королевской больницы Северного побережья в один из исправительных центров штата. Операцию по транспортировке осуществили сотрудники подразделения сопровождения из учреждений особо строгого режима, а также полицейские подразделения по охране общественного порядка и борьбе с беспорядками.

Газета уточняет, что Акрама поместили в исправительный комплекс Лонг-Бей, где функционирует медицинский блок с усиленными мерами безопасности. При этом полиция Нового Южного Уэльса предъявила 24-летнему Акраму обвинения по 59 пунктам, включая совершение террористического акта.

Ранее стало известно, что молодому человеку предъявили обвинения, в том числе в 15 убийствах. Акраму вменяют участие в стрельбе на пляже Бонди-бич во время празднования Хануки, которую он устроил вместе с погибшим отцом.

