Участнику теракта в Австралии предъявили 59 пунктов обвинения Полиция Австралии предъявила обвинения по 59 пунктам участнику теракта в Сиднее

Одному из нападавших в Сиднее предъявлено 59 обвинений, включая совершение теракта и 15 убийств, сообщила полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс. 24-летний Навид Акрам, выживший в перестрелке, обвиняется в стрельбе на пляже Бонди-бич во время празднования Хануки. Преступления он совершил вместе со своим погибшим отцом.

Помимо теракта и убийств, в обвинительный список входят 40 эпизодов нанесения телесных повреждений, применение огнестрельного оружия, демонстрация символов запрещенных организаций и размещение взрывчатки.

Правоохранители намерены заявить в суде, что преступление было совершено с религиозными целями и мотивировано идеологией террористической организации. Обвинения Навиду Акраму были предъявлены в больнице, куда его доставили в критическом состоянии после нападения.

Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал героями семейную пару русскоязычных иммигрантов Бориса и Софию Гурман, а также переселенца из СССР Реувена Моррисона, которые погибли, пытаясь остановить террористов во время теракта в Сиднее. По его словам, первые пытались помешать одному из боевиков покинуть машину, а Моррисон метал в них кирпичи.