11 января 2026 в 16:52

Более 20 тыс. человек в Австралии остались без света

ABC: циклон оставил 22 тыс. австралийцев без света и отопления

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Из-за циклона «Кодзи» минимум 22 тыс. человек в Австралии остались без электричества и отопления, передает ABC. Проблемы с подачей электроэнергии в основном наблюдаются в регионах Маккай и Уитсандей.

По информации телеканала, ураган «Кодзи», который уже потерял свою силу и превратился в тропический циклон, продолжает свой путь вглубь материка. Власти продолжают информировать население о возможных неблагоприятных погодных явлениях.

Ранее сообщалось, что на Камчатке спасателей привели в состояние повышенной готовности из-за угрозы мощного циклона. По прогнозам, стихия может вызвать различные происшествия. В Усть-Большерецком округе и на юге Елизовского 12 января ожидаются осадки и сильный ветер. Опасные явления прогнозируются ночью и днем 13 января.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что почти полмиллиона жителей остались без электричества из-за атаки ВСУ. Почти у такого же количества людей нет отопления, это 1920 многоквартирных домов, и около 200 тыс. остались без воды. Системы водоотведения вышли из строя.

Австралия
отопление
свет
циклоны
