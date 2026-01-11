Более 20 тыс. человек в Австралии остались без света

Более 20 тыс. человек в Австралии остались без света ABC: циклон оставил 22 тыс. австралийцев без света и отопления

Из-за циклона «Кодзи» минимум 22 тыс. человек в Австралии остались без электричества и отопления, передает ABC. Проблемы с подачей электроэнергии в основном наблюдаются в регионах Маккай и Уитсандей.

По информации телеканала, ураган «Кодзи», который уже потерял свою силу и превратился в тропический циклон, продолжает свой путь вглубь материка. Власти продолжают информировать население о возможных неблагоприятных погодных явлениях.

Ранее сообщалось, что на Камчатке спасателей привели в состояние повышенной готовности из-за угрозы мощного циклона. По прогнозам, стихия может вызвать различные происшествия. В Усть-Большерецком округе и на юге Елизовского 12 января ожидаются осадки и сильный ветер. Опасные явления прогнозируются ночью и днем 13 января.

