Камчатка готовится к сокрушительному циклону

Спасатели Камчатки приведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы мощного циклона, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Стихия может спровоцировать различные происшествия.

В связи с подходом циклона Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения переводятся в режим повышенной готовности, — говорится в сообщении.

Так, 12 января в Усть-Большерецком и на юге Елизовского округов прогнозируются осадки и ветер силой до 45-50 метров в секунду. Опасные и неблагоприятные явления сохранятся ночью и днем 13 января.

Тем временем в Гидрометцентре России рассказали, что снегопад, обрушившийся на Москву 9 января, стал одним из самых интенсивных за всю историю метеонаблюдений, заняв пятое место в рейтинге и третье — с начала XXI века. За сутки выпало 21,4 мм осадков, что составляет 40% месячной нормы. Предыдущий рекорд был установлен в 1976 году.

До этого ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали, что вторая в 2026 году магнитная буря накрыла Землю в ночь на воскресенье, 11 января, вызвав северное сияние. Астрономы отметили, что явление сопровождалось аномально широкой географией наблюдений.