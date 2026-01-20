В Сиднее закрыли десятки пляжей из-за зубастых монстров Все городские пляжи на севере Сиднея закрыли для посетителей из-за акул

Городские пляжи на севере Сиднея закрыли для отдыхающих из-за высокой опасности нападения акул, передает телеканал 9News со ссылкой на полицию австралийского штата Новый Южный Уэльс. Такое решение местные власти приняли после третьего случая нападения хищника на человека на пляже Мэнли.

Власти закрыли 20 пляжей, предупреждая купающихся о необходимости соблюдать осторожность после серии нападений. Это решение будет пересматриваться на постоянной основе, — говорится в сообщении.

При этом утром 20 января было зафиксировано четвертое за последние 48 часов нападение акулы на человека. Инцидент произошел на пляже Пойнт-Пломер. Он располагается на центральном побережье региона, в 400 километрах к северу от Сиднея. 39-летнего мужчину госпитализировали с резаными ранами ног.

Ранее в Сиднее на пляже Шарк-Бич подросток стал жертвой нападения акулы. Ребенок плавал за пределами специального сетчатого ограждения, когда хищник атаковал его. Очевидцы вытащили пострадавшего из воды и наложили жгуты, после чего мальчика экстренно доставили в больницу в критическом состоянии.

До этого огромную глубоководную акулу-дракона выбросило на туристический пляж в Испании. Редкая хищница, обитающая на большой глубине, погибла. При обследовании выяснилось, что самка вынашивала 12 крупных яиц с эмбрионами. Этот вид акул находится под угрозой вымирания из-за медленного цикла размножения.