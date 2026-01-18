Подросток едва не стал инвалидом из-за акулы В Сиднее акула атаковала ребенка и едва не оторвала ему ноги

В Сиднее на пляже Шарк-Бич мальчик-подросток стал жертвой нападения акулы, сообщает газета The Guardian. Ребенок плавал за пределами специального сетчатого ограждения, когда хищник атаковал его, нанеся тяжелые травмы ног.

Очевидцы вытащили пострадавшего из воды и оказали первую помощь, наложив жгуты, после чего мальчика экстренно доставили в больницу в критическом состоянии. По данным журналистов, характер ранений указывает на столкновение с особью внушительных размеров.

На данный момент пляж закрыт для посещения, а полиция настоятельно рекомендует жителям и туристам воздержаться от купания в этом районе до особого распоряжения. Местные власти уточнили, что защитные акульи сетки в парке Нильсен были серьезно повреждены во время штормов в апреле 2025 года. Несмотря на то что ремонтные работы завершились в начале декабря, инцидент произошел на открытом участке воды. Ведется расследование обстоятельств трагедии.

