18 января 2026 в 13:49

Подросток едва не стал инвалидом из-за акулы

В Сиднее акула атаковала ребенка и едва не оторвала ему ноги

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Сиднее на пляже Шарк-Бич мальчик-подросток стал жертвой нападения акулы, сообщает газета The Guardian. Ребенок плавал за пределами специального сетчатого ограждения, когда хищник атаковал его, нанеся тяжелые травмы ног.

Очевидцы вытащили пострадавшего из воды и оказали первую помощь, наложив жгуты, после чего мальчика экстренно доставили в больницу в критическом состоянии. По данным журналистов, характер ранений указывает на столкновение с особью внушительных размеров.

На данный момент пляж закрыт для посещения, а полиция настоятельно рекомендует жителям и туристам воздержаться от купания в этом районе до особого распоряжения. Местные власти уточнили, что защитные акульи сетки в парке Нильсен были серьезно повреждены во время штормов в апреле 2025 года. Несмотря на то что ремонтные работы завершились в начале декабря, инцидент произошел на открытом участке воды. Ведется расследование обстоятельств трагедии.

Ранее в Калифорнии спасатели нашли в пасти акулы тело триатлонистки, пропавшей во время заплыва у побережья Пасифик-Гров. Несмотря на наличие специального отпугивающего браслета на ноге спортсменки, устройство не предотвратило нападение.

Австралия
Сидней
акулы
подростки
