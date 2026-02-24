Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно о возможном покушении на жизнь премьера Австралии

Премьера Австралии эвакуировали из резиденции из-за угрозы взрыва бомбы

Энтони Альбанезе Энтони Альбанезе Фото: Martin Ollman/Newswire Pool/Global Look Press
Премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе срочно эвакуировали из резиденции в Канберре, сообщает портал News.com.au. По информации журналистов, мера связана с угрозой взрыва бомбы.

Энтони Альбанезе был эвакуирован <…> из своей резиденции в Канберре в связи с серьезной угрозой безопасности, — указано в публикации.

Правоохранители оперативно проверили резиденцию политика. Однако по итогу операции никаких подозрительных или представляющих угрозу предметов не обнаружили.

Ранее в пригороде иранской столицы Паранде прогремели мощные взрывы, после чего в городе произошли массовые отключения электричества. По предварительным данным, пострадали не менее трех человек, в жилых зданиях были выбиты стекла. Зафиксировано не менее семи очагов пожара, а также повреждены объекты энергоснабжения.

До того были опубликованы кадры с места взрыва в здании военной комендатуры в городе Сертолово Ленинградской области, на которых виден дым, поднимающийся над руинами. Ситуацию взяла под контроль военная прокуратура региона.

