Стало известно о возможном покушении на жизнь премьера Австралии Премьера Австралии эвакуировали из резиденции из-за угрозы взрыва бомбы

Премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе срочно эвакуировали из резиденции в Канберре, сообщает портал News.com.au. По информации журналистов, мера связана с угрозой взрыва бомбы.

Энтони Альбанезе был эвакуирован <…> из своей резиденции в Канберре в связи с серьезной угрозой безопасности, — указано в публикации.

Правоохранители оперативно проверили резиденцию политика. Однако по итогу операции никаких подозрительных или представляющих угрозу предметов не обнаружили.

