Австралия «зажжет небеса» в память о жертвах теракта В Австралии зажгут 15 световых столбов в день траура по жертвам теракта

В Австралии 22 января, в общенациональный день траура по жертвам теракта в Сиднее, пройдут памятные мероприятия, во время которых планируется зажжение 15 световых столбов, сообщила канцелярия премьер-министра страны Энтони Альбанезе. Государственные здания в Канберре и на территории штата Новый Южный Уэльс будут подсвечены белым светом.

Каждый из 15 столбов света будет символизировать скорбь, память и национальную солидарность. Мероприятия начнутся в 19:01 по восточному австралийскому времени (11:01 мск) с минуты молчания. К ней могут присоединиться все жители страны. Ожидается, что в это же время на месте трагедии, в парке пляжа Бондай, состоится поминальная служба.

До этого комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон заявил, что теракт в Сиднее совершили отец с сыном. В результате нападения погибли 16 человек, еще 40 получили ранения. По словам комиссара, 24-летний мужчина был серьезно ранен при задержании, а его 50-летний отец убит.

Подозреваемый в организации теракта и убийствах в Сиднее Навид Акрам был переведен из больницы в исправительное учреждение. В полиции штата Новый Южный Уэльс подтвердили факт его перевозки. Акрама доставили из Королевской больницы Северного побережья в один из исправительных центров штата. Операцию по транспортировке обеспечивали сотрудники специального подразделения сопровождения из учреждений строгого режима.