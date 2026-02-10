Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 10:53

Посол раскрыл «беспардонные» требования Украины от Италии

Посол Парамонов: Украина требует требует отмены выступлений россиян в Италии

Алексей Парамонов Алексей Парамонов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Посольство Украины в Италии беспардонно вмешивается в культурную жизнь страны, добиваясь отмены мероприятий с участием российских артистов, заявил посол России в Риме Алексей Парамонов. По его словам, которые приводит РИА Новости, такая практика наносит ущерб репутации Италии и уже привела к отмене ряда концертов и культурных событий.

Посольство Украины, вмешиваясь во внутренние культурные процессы, беспардонно требует отмены мероприятий с российским участием, рассылает по инстанциям письма с заклинаниями и даже угрозами, подключает к этим кампаниям бандеровских активистов и ряд крикливых и скандальных местных политиков, — отметил Парамонов.

Как отметил дипломат, российская сторона продолжает активно проводить собственную культурную работу в Италии. В рамках этой деятельности организуются выступления российских коллективов, таких как Хор Турецкого и ансамбль Altro Coro Академии имени Гнесиных, а также солистов Большого театра. Однако при организации мероприятий на итальянских площадках регулярно возникают сложности, которые уже привели к расторжению контрактов с рядом выдающихся деятелей культуры из России и отмене некоторых концертов.

Ранее член палаты депутатов Италии Россано Сассо заявлял, что группа депутатов нижней палаты итальянского парламента выступит с инициативой о прекращении финансирования Украины. Он уточнил, что обсуждение и голосование состоятся 10 февраля в Риме, также будет поднят вопрос об отмене законопроекта о средствах президенту страны Владимиру Зеленскому.

Европа
Италия
Украина
требования
мероприятие
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист раскрыл нюанс дела с нападением на девушку в метро Москвы
В ФСБ зафиксировали увеличение атак на объекты энергетики России
Глава ФСБ обвинил Киев в активизации вербовки россиян
Пес больше года прождал в аэропорту погибшего на СВО хозяина
Московский суд постановил, что «первое слово дороже второго»
Самолет резко развернулся в Пулково из-за технического сбоя
В РСТ оценили турпоток россиян на Кубу на фоне кризиса с топливом
Россиянам с болезнями ЖКТ рассказали о режиме питания в Масленицу
Неисправимый педофил: в Костроме семиклассник спас ребенка от изнасилования
Политолог обозначил ключевое условие долгосрочного мира на Украине
Трудовым мигрантам в России готовят новую обязанность
Юрист объяснил, почему могут отказать в налоговом вычете на лечение
Студент умер в душевой и сварился в кипятке
Бабушку напавшего на общежитие в Уфе задержали в суде с опасным предметом
Шарий поднял на смех фигуриста Марсака за слова о Гуменнике
Экономист объяснил, стоит ли брать ипотеку в 2026 году
Россиянин чуть не устроил пожар в МФЦ из-за трусов
Задержанного ФСБ кубанского депутата арестовали по делу о мошенничестве
«Европа будет сметена»: Макрон отчаялся и заявил о предательстве США
Подрядчик Минобороны ждет от Тимура Иванова 405 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.