Посольство Украины в Италии беспардонно вмешивается в культурную жизнь страны, добиваясь отмены мероприятий с участием российских артистов, заявил посол России в Риме Алексей Парамонов. По его словам, которые приводит РИА Новости, такая практика наносит ущерб репутации Италии и уже привела к отмене ряда концертов и культурных событий.

Посольство Украины, вмешиваясь во внутренние культурные процессы, беспардонно требует отмены мероприятий с российским участием, рассылает по инстанциям письма с заклинаниями и даже угрозами, подключает к этим кампаниям бандеровских активистов и ряд крикливых и скандальных местных политиков, — отметил Парамонов.

Как отметил дипломат, российская сторона продолжает активно проводить собственную культурную работу в Италии. В рамках этой деятельности организуются выступления российских коллективов, таких как Хор Турецкого и ансамбль Altro Coro Академии имени Гнесиных, а также солистов Большого театра. Однако при организации мероприятий на итальянских площадках регулярно возникают сложности, которые уже привели к расторжению контрактов с рядом выдающихся деятелей культуры из России и отмене некоторых концертов.

Ранее член палаты депутатов Италии Россано Сассо заявлял, что группа депутатов нижней палаты итальянского парламента выступит с инициативой о прекращении финансирования Украины. Он уточнил, что обсуждение и голосование состоятся 10 февраля в Риме, также будет поднят вопрос об отмене законопроекта о средствах президенту страны Владимиру Зеленскому.