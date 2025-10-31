Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 09:15

Привольнов пожаловался на навязчивые ассоциации с ранее популярным шоу

Привольнов пожаловался на прохожих, которые вспоминают «Контрольную закупку»

Антон Привольнов Антон Привольнов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антон Привольнов, бывший ведущий Первого канала, сейчас проживающий в Израиле, пожаловался, что прохожие иногда вспоминают его в связи с участием в шоу «Контрольная закупка», об этом он рассказал в эфире канала Sheinkin40 на YouTube. Он рассказал, что повздорил с незнакомцами, которые на улице выкрикивали ему вслед слова, связанные с названием телевизионной программы.

Привольнов напомнил, что уже более шести лет не ведет программу на Первом канале в России, но некоторые люди все еще ассоциируют его с этим телепроектом. Он также выразил разочарование по этому поводу.

Ранее Привольнов рассказал о том, что многие работающие в России телеведущие испытывают дискомфорт из-за своей известности. По его словам, коллеги постоянно переживают из-за своего внешнего вида и того, что их снимают. Привольнов отметил, что популярность приносит не только известность, но и напряжение, которое может снижать качество жизни.

До этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что многие артисты, покинувшие Россию после начала СВО, захотят вернуться на родину. Он подчеркнул, что не стоит заострять внимание на тех, кто уехал без совершения преступлений. Даванков заявил, что публичные акты покаяния при возвращении не обязательны.

телеведущие
телешоу
Первый канал
прохожие
