Вдова, дочь в 67 лет, пасынок — преемник: как живет семья Ворошилова

4 сентября 1975 года в эфир вышел первый выпуск культовой телепередачи «Что? Где? Когда?», которую создал Владимир Ворошилов. Ведущего уже почти 25 лет нет в живых, все это время интеллектуальной игрой руководят его вдова Наталия Стеценко и пасынок Борис Крюк. Как они живут сегодня, что стало с единственной дочкой Ворошилова, какую роль в их жизни сыграл Путин — в материале NEWS.ru.

Сколько жен было у создателя «Что? Где? Когда?»

Владимир Ворошилов пользовался популярностью у женщин. Как вспоминают его друзья, помимо четырех жен, у него было много подруг. Однако телеведущий старался не афишировать свою личную жизнь.

«Я бы мог назвать вам множество известных имен красивейших женщин Москвы, которые „висли“ на Деде (так Ворошилова называли друзья. — NEWS.ru). И манекенщицы, и актрисы. И, поверьте, не из корыстных соображений, они были состоятельны. Он умел нравиться женщинам. Кстати, ни с одной из женщин Володя не жил под одной крышей. Говорил — чтобы не мелькать перед глазами», — рассказывал друг телеведущего экс-руководитель ВГТРК и ТВЦ Анатолий Лысенко.

Первой супругой создателя «Что? Где? Когда?» стала балерина по фамилии Ворошилова. Ее имя до сих пор неизвестно публике, зато фамилия, которую взял ее муж, урожденный Калманович, прославилась на всю страну.

Следующей законной женой Ворошилова стала искусствовед Татьяна Кукаркина — дочь писателя, киноведа и автора книг о Чарли Чаплине Александра Кукаркина. В третий раз телеведущий вступил в брак с медсестрой с красивой фамилией Музыка. Имя девушки также неизвестно. Зато о четвертой законной жене Ворошилова Наталии Стеценко сведений довольно много.

Как автор «Что? Где? Когда?» познакомился с главной женщиной своей жизни

В 1968 году Наталия Стеценко пришла в телестудию на Шаболовке — ее назначили на должность ассистента режиссера новой передачи «Аукцион». Девушке предстояло познакомиться с руководителем передачи Владимиром Ворошиловым, он ждал ее в холле телецентра.

Редактор телевизионной передачи «Что? Где? Когда?» Наталия Стеценко (слева) разговаривает с сотрудницей, 1985 год Фото: Г. Казаринов/РИА Новости

«Радостная, спускаюсь в холл, предвкушая встречу с творческим человеком. А он увидел меня — и тут же съязвил: „Вот вы какая, Наташа Стеценко! Такая же толстая, как и я“. Я задохнулась от возмущения: никак не ожидала такого хамства!» — вспоминала позже Наталия.

Женщина недавно вышла из декрета: полтора года назад она родила сына Бориса. Она была замужем, но позже призна́ется: ее неудержимо тянуло к начальнику, которого Наталия считала без преувеличения гением.

«Я восхищалась — и прощала то, что он был абсолютно эгоистичен и даже нагл по отношению к окружающим. <…> Помню, как с ним ездили в командировку в Узбекистан. Вечером, после долгого съемочного дня, выхожу из гостиничного душа — он был один на весь этаж — и в шлепках на босу ногу иду к себе. Дверь номера Ворошилова открыта. Он стоит на пороге и задумчиво смотрит на мои ноги. Я остановилась, смотрю на него. Так минуты две и стояли молча. Затем так же молча закрывает за собой дверь. Позже, уже в Москве, признался мне: „Знаешь, меня поразил твой мизинец на ноге“», — рассказывала Наталия.

Почему автор «Что? Где? Когда?» 13 лет не женился на возлюбленной

Ворошилов не ухаживал за Наталией, инициатором отношений стала она сама. Наталия забрала сына Бориса и ушла от мужа. Их роман с телеведущим был довольно необычным: 13 лет они жили по разным домам, а в редакции «Что? Где? Когда?» закатывали жуткие скандалы. Удивительно, что вне работы Стеценко и Ворошилов почти не ссорились. Наталия по-настоящему любила гражданского мужа, она не обращала внимания на его тяжелый характер, вечную погруженность в работу, бытовую беспомощность.

«Я даже разговоров о замужестве не затевала. Мы оба уже были в разводе, и нам не хотелось никому ничего доказывать. Мы — Стрельцы, для нас главное — независимость. Наша общая подруга Кира Прошутинская каждый раз, когда мы встречались, спрашивала: „Когда вы поженитесь уже?“ И вот в 1984 году мы с Володей решили сделать Кире приятное: пошли в ближайший ЗАГС и расписались», — говорит Наталия.

Свадьбу отметили в ресторане Центра международной торговли. Жизнь шла по накатанной, как вдруг в середине 1990-х годов супруги неожиданно для всех расстались. При этом разводиться они не стали: Ворошилов считал, что он унизит Стеценко, если они официально расторгнут брак.

На снимке: автор проекта и ведущий телепередачи Владимир Ворошилов, 1969 год Фото: Рихтер В./ТАСС

Кто стал последней любовью создателя «Что? Где? Когда?»

Уже в зрелом возрасте Ворошилов влюбился в Наталию Климову. У них была большая разница в возрасте, чего телеведущий очень стеснялся. Однако в то время резкий и строгий Ворошилов вдруг стал более приветлив со своими подчиненными, бывало, даже улыбался им, что было для него совсем не свойственно.

В 1997 году 67-летний Ворошилов впервые стал отцом — Климова родила ему дочь Наташу. Как рассказывал Анатолий Лысенко, эта девочка стала смыслом его жизни.

«Он смертельно боялся малышей. Когда привезли дочку из роддома, я гостил у него на даче. Володя сидел на втором этаже и вдруг попросил меня: „Сходи посмотри, ты толк в детях знаешь, все ли у нее на месте?“ Я спустился, посмотрел. Потом говорю ему: „Красивая девка, волосатая, а главное — копия ты!“» — вспоминал Лысенко.

10 марта 2001 года Ворошилов позвонил ему и рассказал, что собирается с дочкой, которой к тому моменту уже было четыре года, в магазин за капустой.

«Знаешь, как она меня называет? Папа-зайчик! Потому что я капусту ем», — рассказывал другу телеведущий.

Спустя полтора часа Ворошилов поднялся в свою комнату и умер от сердечного приступа.

Как наследники автора «Что? Где? Когда?» спорили за наследство

Ворошилова похоронили на Ваганьковском кладбище. После его смерти Стеценко и Климова начали спор за наследство. Сражаться, по утверждениям СМИ, было за что — деньги на банковских счетах, недвижимость в России и на Лазурном Берегу, пара шикарных авто — всего на шесть миллионов долларов.

Спустя полгода после смерти Ворошилова его жена Наталия Стеценко представила дарственную, согласно которой все наследство телеведущего переходит в ее собственность. Климова же засомневалась в подлинности документа. Во-первых, как пишет KP.RU, он был составлен на компьютере и определить точное время создания невозможно. Во-вторых, дарственная датирована 26 февраля 2000 года. Климова представила суду справку, что именно в этот день Ворошилов находился на обследовании в медицинском учреждении, а значит, появиться в офисе и подписать бумагу, засвидетельствованную первым заместителем гендиректора телекомпании «Игра» Андреем Козловым, не мог.

В результате суд постановил две трети имущества и денег покойного отдать его законной жене, а еще одну треть поделить между матерью и дочерью Ворошилова.

Вдова Владимира Ворошилова Наталия Стеценко (на снимке в центре), участники телепрограммы «Что? Где? Когда?» Александр Друзь (слева) и Никита Шангин (справа) на открытии памятника создателю и ведущему этой телепрограммы Владимиру Ворошилову на Ваганьковском кладбище, 2003 год Фото: Кижель Константин/ТАСС

Как живут наследники автора «Что? Где? Когда?»

Наталья Климова осталась жить с дочкой в квартире Ворошилова на Кутузовском проспекте. Спустя восемь лет после его смерти она вышла замуж за сверстника. Женщина ведет непубличный образ жизни, не дает интервью. Дочь телеведущего выучилась на финансиста, по последним данным, работала в банке. Девушка уже вышла замуж.

Вдова Ворошилова сейчас по-прежнему занимает пост гендиректора компании «Игра-ТВ» и является президентом Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». Телепрограммы, созданные под ее руководством, не раз были отмечены высшей наградой Академии российского телевидения — ТЭФИ. В 2015 году она получила эту премию в номинации «За личный вклад в развитие российского телевидения».

В мае 2025 года президент РФ Владимир Путин наградил Стеценко орденом Дружбы «за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность».

Где сейчас Борис Крюк

Сын Стеценко Борис Крюк с мая 2001 года является ведущим «Что? Где? Когда?». На эту работу его назначил сам Ворошилов. Пасынок телеведущего был дважды женат: в браке с первой супругой Инной родились дочь Александра и сын Михаил. Оба они окончили вузы в Великобритании, а сейчас работают над «Что? Где? Когда?» — Александра занимается развитием соцсетей, а Михаил сначала был режиссером-ассистентом, а в 2021 году дебютировал в качестве ведущего.

В 2000 году Борис женился во второй раз на Анне Антонюк. Женщина родила ему двух дочерей — Александру и Варвару. Последняя, судя по информации на личной странице в соцсетях, окончила частную школу и в настоящее время учится на продюсерском факультете в ГИТИСе.

Ведущий интеллектуальной телевизионной викторины «Что? Где? Когда?» Борис Крюк на церемонии вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ-2025 в Большом театре Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Крюк занимает должность первого заместителя гендиректора «Игры-ТВ». В 2021 году Владимир Путин наградил Бориса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

