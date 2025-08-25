Сбросил 20 кг, пригласил домой близняшек: как живет Дибров после ухода жены

После новостей о разводе с женой Полиной телеведущий Дмитрий Дибров был замечен в компании двух сестер-близяшек, певиц Кати и Волги Король. Он записывал с ними песню в домашней музыкальной студии. Телеведущий тяжело переживает разрыв с супругой, но старается не подавать вида и обходиться без скандалов. Как живет Дибров — в материале NEWS.ru.

Что близняшки делали в доме Диброва

Когда СМИ начали писать, что у Полины Дибровой якобы роман с соседом по Рублевке миллиардером Романом Товстиком, телеведущий находился за границей в Испании. Дмитрий не комментировал тогда информацию о разрыве с женой и до сих пор хранит молчание.

После того как Дибров вернулся в РФ, его заметили в пабе в центре столицы. Дмитрий угощал всех желающих пивом.

Недавно в интернете появилось видео из дома Диброва. Начинающие певицы сестры-близняшки Волга и Катя Король пришли в гости к телеведущему. В конце ролика девушки с намеком спели «Ты собирай кровать». Диброва и певиц связывают деловые отношения.

«Идея создать музыкальную коллаборацию с Димой появилась у нас около месяца назад. За это время мы уже записали две композиции. Песни сейчас на стадии аранжировки. Мы удивились, каким профессионалом в музыке оказался Дмитрий Дибров», — сказали близняшки.

По информации, размещенной на сайте сестер Король, КАТЯ & VOLGA — российский вокальный дуэт. Они не только записывают песни, но и снимаются в кино и принимают участие в программах на ТВ. Девушки пришли к Диброву вместе со своим менеджером.

Дуэт КАТЯ & VOLGA (Екатерина и Волга Король) Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дмитрий вырос на рок-музыке и джазе, играет на нескольких музыкальных инструментах и сам пишет музыку. Как не раз говорил телеведущий, это способ избавиться от стресса.

Где сейчас дети Дибровых

По данным СМИ, Товстик якобы купил для жизни с Дибровой дом по соседству за 141 млн рублей. Она сначала увезла детей от Дмитрия в Ростов-на-Дону к бабушке, а потом отправилась с ними отдыхать в Турцию.

По словам адвоката Диброва Александра Добровинского, супруги уже обо всем договорились и подготовили мировое соглашение. Также все вопросы о воспитании детей и разделе имущества уже были решены, добавил он.

Почему Дибров стал лучше выглядеть

Пять лет назад Дибров перенес инсульт, после которого ему потребовалось некоторое время на восстановление. В последнее время, несмотря на изменения в личной жизни, телеведущий хорошо выглядит. Он похудел примерно на 20 килограммов.

Дибров всегда был эстетом, любил красивую одежду и аксессуары. Он перестал красить волосы, предпочел естественную седину, что сегодня в тренде. Телеведущий покупает брендовые очки в крупных оправах, привлекающие внимание. Еще в 2020 году телеведущий прошел курс мезотерапии лица, чтобы выглядеть моложе.

Дмитрий Дибров Фото: Владимир Трефилов /РИА Новости

Как изменились доходы Диброва

С 2008 года Дибров вел развлекательное шоу на Первом канале «Кто хочет стать миллионером?», которое приносило немало денег. Два года назад на его место взяли певицу Юлианну Караулову. Дмитрий не остался без работы, ему дали ночное шоу «Подкаст. Лаб. Антропология». В 2021 году Дибров говорил, что зарплата ведущего популярного шоу на федеральном канале составляет не менее $50 тысяч в месяц.

Не исключено, что в новом телесезоне Дибров появится и в других проектах Первого канала. Он также ведет корпоративные мероприятия: его можно пригласить за 1,5 млн рублей. Когда случился семейный скандал, телеведущий как раз работал на одном закрытом мероприятии. Дибров не останется без денег и сможет выплачивать достойные алименты. Однако его доходы не сопоставимы с заработками Товстика, чья компания принесла за год 1,7 млрд рублей и показала высокие темпы роста.

Читайте также:

Особняк от любовника, свингеры, операция. Почему Дибровы молчат о разводе

Снова женится или вернется на ТВ? Почему Дибров согласился на тихий развод

Решила переплюнуть мужа: как повлияет развод на карьеру Полины Дибровой