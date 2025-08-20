Снова женится или вернется на ТВ? Почему Дибров согласился на тихий развод

Адвокат телеведущего Дмитрия Диброва Александр Добровинский подтвердил его развод с женой Полиной. По его словам, все имущественные вопросы урегулированы. Почему Дибров предпочел тихий развод, без скандалов и долгих судебных разбирательств, как это может повлиять на его карьеру и личную жизнь — в материале NEWS.ru.

Что заявил Александр Добровинский о разводе Дибровых

Дмитрий и Полина Дибровы долгое время хранили молчание о своем разрыве, предпочитая говорить намеками. Адвокат Диброва Добровинский еще некоторое время назад отказывался подтверждать, что представляет интересы телеведущего в грядущем бракоразводном процессе. Сегодня он сделал заявление.

«Всем, кого это не касается. Полина Диброва подает на развод. Дмитрий Дибров не против расторгнуть отношения официально. Все имущественные вопросы урегулированы. Спора по детям нет. Родители будут воспитывать детей совместно», — написал адвокат, не уточнив детали мирового соглашения между супругами.

Супругам есть что делить. За 16 лет брака Полина родила трех сыновей, все они еще несовершеннолетние, суд должен будет определить, с кем они останутся и как родители будут делить обязанности по их воспитанию и содержанию. У Дибровых есть дом на Рублево-Успенском шоссе «Вилла Паулина» в европейском стиле, который для семьи обустраивал Дибров. По некоторым оценкам, он может стоить 750 млн рублей.

Почему Дибровы тихо разводятся

Диброва уехала на время из Москвы в Ростов-на-Дону вместе с сыновьями. Полина недавно публично обратилась к мужу. «Дети, давайте запишем папе привет!» — сказала она в опубликованном в соцсетях ролике. Дибров ни разу не комментировал развод и не говорил плохо о жене в публичном поле.

Продюсер Сергей Дворцов сказал NEWS.ru, что не удивлен поведением телеведущего. «Дмитрий Дибров — очень дипломатичный и тактичный человек. С Полиной у них были вполне адекватные отношения. Как уважающий себя мужчина он принял то, что произошло: ему изменили, такое бывает. К тому же мы не знаем, может быть, он уже и сам устал от этого брака и решил пойти мирным путем», — выразил мнение Дворцов.

Продюсер Павел Рудченко считает, что Диброву не нужен скандал, поэтому он мирно разведется. «Дмитрию Александровичу не нужен скандал вокруг своего имени. Это было нужно больше Полине для пиара. Ее все знают как супругу известного телеведущего, она сама еще себе имя не сделала. У Диброва его имя уже давно бренд, ему эта громкая шумиха и не нужна», — отметил Рудченко в разговоре с NEWS.ru.

Психолог Оксана Митрофанова полагает, что телеведущий поступает достойно. «Дибров — настоящий мужчина, он глубоко интеллектуален и воспитан. Отсюда его вектор спокойного развода, сохранения психики детей. Думаю, он и его команда взяли все в свои руки и договорись на выгодных условиях с Полиной», — сказала Митрофанова.

По ее мнению, Дибров обеспечит и детей, и жену, они не будут ни в чем нуждаться. «Возможно, Полина и хотела сначала получить хайпа, но она вовремя поняла, что эта история не про нее, главным в ней, как и в их паре, является Дибров и она просто с этим не справится, если будет раздувать скандал», — отметила Митрофанова.

Как развод отразится на карьере и личной жизни Диброва

Рудченко выразил уверенность, что развод никоим образом не повлияет на телевизионную карьеру Дмитрия Диброва. Он состоялся как профессионал, из-за истории с разрывом его не станут избегать или, наоборот, чаще приглашать на ТВ, считает эксперт.

Митрофанова сомневается, что Дибров быстро женится или у него будут серьезные отношения. «Есть такая практика, в психологии это называется „синдром, кто первый будет счастлив“, когда люди сразу после развода начинают строить новые отношения и могут сыграть свадьбу уже спустя два месяца. Это связано с тем, что им хочется забыться, доказать себе, что они любимы и востребованы. Не думаю, что у Диброва будут проблемы с женщинами, но ярких романов и отношений в ближайшее время не будет», — поделилась Митрофанова.

Психолог добавила, что, в отличие от телеведущего, Полина и Роман Товстик могут создать семью и родить детей, чтобы доказать всем, что у них все серьезно.

