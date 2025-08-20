Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 11:01

Адвокат раскрыл детали «споров» Дибровых из-за имущества и детей

Адвокат Добровинский: Дибровы разводятся без споров из-за имущества и детей

Полина Диброва и Дмитрий Дибров с детьми Полина Диброва и Дмитрий Дибров с детьми Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Мисс Россия — 2017 Полина Диброва и телеведущий Дмитрий Дибров разводятся без претензий и споров из-за имущества и детей, сообщил адвокат Александр Добровинский в Telegram-канале. По его словам, шоумен не против расторгнуть брак.

Всем, кого это не касается. Полина Диброва подает на развод. Дмитрий Дибров не против расторгнуть отношения официально. Все имущественные вопросы урегулированы. Спора по детям нет, — отметил Добровинский.

Ранее юрист Екатерина Гордон сообщила, что бизнесмен Роман Товстик купил Дибровой особняк в Подмосковье за 141 млн рублей для совместной жизни. По ее словам, дом был приобретен еще в марте этого года. Гордон утверждает, что подаренный дом находится рядом с коттеджем Диброва.

До этого юрист заявляла, что Товстик ограничил общение бывшей жены Елены с детьми и перевез их к фотомодели. Она опровергла слухи о выплате миллиарда рублей и заявила, что детей настраивают против матери. Гордон назвала это шантажом и уточнила, что Елена намерена бороться за детей.

Дмитрий Дибров
Полина Диброва
разводы
дети
имущество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше взорвался неопознанный объект
ФСБ выяснила у задержанных под Брянском диверсантов подробности работы
Стала известна опасность газированной воды для детей
В России может появиться специальный мессенджер для детей
Командир украинской ДРГ назвал виновного в подрыве автомоста под Брянском
На Белгородчину напала «Баба-Яга»: как ВСУ атакуют Россию 20 августа
В России резко вырастут цены на техосмотр
Невыносимая вонь с птицефабрики «терроризирует» россиян уже третий год
Экономист раскрыл схему мошенничества с «серыми» сим-картами
Стало известно, как будет происходить изъятие земли по новым правилам
Россиянка получила 15 лет за снимки мест российских средств ПВО
«Не стоит принимать за истину»: Маск осудил WSJ за новость о его партии
Экс-замглавы российского региона задержали при попытке уехать из страны
Захарова обрушилась на «позорников» с Банковой, прикрывающихся украинцами
В Ozon отреагировали на сообщения о логистическом коллапсе
Правительство утвердило план борьбы с киберпреступниками
Назван неожиданный участник «Интервидения-2025»
С осени вступят в силу новые трудовые нормы для подростков
Названо побочное действие модного в соцсетях кофейного напитка
Стало известно, на какую сумму Китай закупил газ у России с начала года
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.