Адвокат раскрыл детали «споров» Дибровых из-за имущества и детей

Мисс Россия — 2017 Полина Диброва и телеведущий Дмитрий Дибров разводятся без претензий и споров из-за имущества и детей, сообщил адвокат Александр Добровинский в Telegram-канале. По его словам, шоумен не против расторгнуть брак.

Всем, кого это не касается. Полина Диброва подает на развод. Дмитрий Дибров не против расторгнуть отношения официально. Все имущественные вопросы урегулированы. Спора по детям нет, — отметил Добровинский.

Ранее юрист Екатерина Гордон сообщила, что бизнесмен Роман Товстик купил Дибровой особняк в Подмосковье за 141 млн рублей для совместной жизни. По ее словам, дом был приобретен еще в марте этого года. Гордон утверждает, что подаренный дом находится рядом с коттеджем Диброва.

До этого юрист заявляла, что Товстик ограничил общение бывшей жены Елены с детьми и перевез их к фотомодели. Она опровергла слухи о выплате миллиарда рублей и заявила, что детей настраивают против матери. Гордон назвала это шантажом и уточнила, что Елена намерена бороться за детей.