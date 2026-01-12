Известному комику продлили арест

Мещанский суд Москвы принял решение продлить арест стендап-комика Артемия Останина до 25 июня 2026 года, передает ТАСС. В России юморист внесен в список террористов и экстремистов, его будут содержать под стражей.

Комику предъявили обвинения по двум статьям Уголовного кодекса. Первое обвинение касается публичных действий, которые, по мнению следствия, демонстрируют явное неуважение к обществу и оскорбляют чувства верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Второе обвинение связано с разжиганием ненависти и унижением человеческого достоинства (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Согласно материалам дела, обвинения основаны на двух инцидентах, произошедших в марте 2025 года. В частности, 7 марта в клубе на Садовой-Черногрязской улице в Москве комик провел выступление, которое, по версии следствия, содержало высказывания, оскорбляющие религиозные чувства граждан и демонстрирующие неуважение к обществу. Позже запись этого выступления стала доступна в интернете.

