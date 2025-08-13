Любовник бывшей жены Диброва перевез к ней своих детей

Любовник бывшей жены Диброва перевез к ней своих детей Юрист Гордон: бизнесмен Товстик перевез своих детей к экс-жене Диброва

Бизнесмен Роман Товстик ограничил общение своей бывшей жены Елены с двумя детьми, перевезя их к своей любовнице Полине Дибровой, рассказала в беседе с VOICE адвокат Екатерина Гордон. Она также опровергла информацию о выплате своей подопечной миллиарда рублей, назвав это пиар-ходом предпринимателя.

По словам Гордон, дети сейчас проживают с экс-женой телеведущего Дмитрия Диброва. По некоторым оценкам, есть признаки их настраивания против матери.

Никакой миллиард и даже миллион Роман на данный момент не отдал... Дети фактически проживают с любовницей Романа Полиной, и их явно настраивают против матери. Более того, сторона Романа пытается поставить деньги в зависимость от детей. Подпишите, мол, детей нам, и мы заплатим, — заявила адвокат.

Она добавила, что эти «переговоры» можно назвать только «шантажом». Елена Товстик намерена продолжать борьбу за детей.

Ситуация осложняется тем, что официальный развод еще не завершен. Стороны только начинают активно готовиться к юридической битве.

Ранее сообщалось, что Елена Товстик последние два года полностью посвятила себя детям и домашним заботам, фактически не покидая дома. Это заявление стало ответом на попытку мужа лишить ее родительских прав в ходе бракоразводного процесса.