07 августа 2025 в 07:57

Жена любовника Дибровой рассказала, почему два года не выходит из дома

Жена любовника Дибровой Товстик заявила, что два года почти не выходила из дома

Елена Товстик Елена Товстик Фото: Социальные сети

Елена Товстик, супруга бизнесмена Романа Товстика, заявила, что последние два года полностью посвятила себя детям и домашним заботам, фактически не покидая дома, написала адвокат Екатерина Гордон в своих социальных сетях. Это заявление стало ответом на попытку мужа лишить ее родительских прав в ходе бракоразводного процесса.

Последние два года я вообще не выходила из дома, я была с грудным ребенком, целый год его кормила и занималась пятью детьми и еще бытом, — рассказала Товстик.

Роман Товстик, который подал на развод, чтобы создать семью с Полиной Дибровой (бывшей женой телеведущего Дмитрия Диброва), утверждает, что супруга пренебрегала материнскими обязанностями, «проводя время на курортах». Однако Елена категорически отвергает эти обвинения, подчеркивая, что все это время ухаживала за шестью детьми, младшему из которых всего год.

Адвокат Екатерина Гордон взялась за защиту интересов Елены, осудив поведение Полины Дибровой и Романа Товстика. История приобрела широкий общественный резонанс.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Товстик может жениться на Дибровой даже после большого публичного скандала. По его словам, такие истории с адюльтером на Рублевке не редкость, к ним привыкли.

Дмитрий Дибров
Полина Диброва
разводы
дома
