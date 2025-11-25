Названа неочевидная ошибка многих пар в сексе

Интимная близость при выключенном свете может ослабить взаимное влечение между партнерами, заявила NEWS.ru сексолог, психолог Екатерина Матвеева. По ее словам, зрительный контакт играет такую же важную роль в сексе, как и физическое взаимодействие.

Желание выключить свет часто продиктовано стыдом или неуверенностью в своем теле. Но гася свет, мы выключаем один из главных каналов связи и возбуждения. Зрение — мощнейший эрогенный инструмент. Визуальная информация напрямую воздействует на гипоталамус — область мозга, регулирующую половое влечение. Видя тело партнера, его мимику, его реакцию, мы получаем мощнейшую обратную связь. Это усиливает эмпатическую связь и эмоциональное заражение: возбуждение партнера буквально становится твоим собственным, — поделилась Матвеева.

Она подчеркнула, что визуальные образы играют важную роль в возбуждении для многих людей. По словам психолога, лишая себя этого сенсорного канала, человек осознанно ограничивает свой спектр восприятия.

Свет не должен быть ослепляющим прожектором. Достаточно мягкого, рассеянного освещения от ночника или свечи, который создает интимную атмосферу и позволяет видеть друг друга, не акцентируя внимание на неидеальностях. Секс — это не только физиология. Это самый прямой мост между двумя нервными системами. Все эти ошибки объединяет одно: они разрывают этот мост. Они заставляют партнеров существовать в моменте интимности порознь, а не вместе, — резюмировала Матвеева.

