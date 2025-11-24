Россиянкам назвали правила первого свидания после расставания

Первое свидание после разрыва отношений не должно превышать 40 минут, это позволит сохранить энергию и избежать эмоционального перегорания, заявила NEWS.ru психолог Евгения Александрова. По ее словам, такой временной лимит помогает сохранить легкость общения и снижает уровень ожиданий от встречи.

Первое свидание после разрыва — момент одновременно волнительный и уязвимый. Именно на этом этапе женщина часто оказывается в зоне риска: эмоционального, психологического, а иногда и физического. Чтобы избежать ошибок и не попасть в новый деструктивный сценарий, важно ограничить свидание по времени. Оптимальное время первой встречи — не более 40 минут. Это помогает сохранить энергию, избежать эмоционального перегорания и сохранить легкость. Идеальный формат — прогулка или посещение кафе без излишней подготовки. Это снижает уровень ожиданий и дает возможность посмотреть на человека без искажающей призмы фантазий, — пояснила Александрова.

Психолог отметила, что перед согласием на встречу крайне важно проанализировать свои внутренние мотивы. Она добавила, что свидание из-за состояния внутренней пустоты, вызванного страхом одиночества или желанием доказать свою привлекательность, является путем к зависимости, а не близости. Также, по ее словам, важно дозировать откровенность на начальном этапе знакомства.

Перед тем как согласиться на встречу, стоит задать себе вопрос: «Зачем я туда иду? Это искренний интерес к новому человеку или попытка доказать себе, что я еще привлекательна?» Возможно, тревожит страх одиночества или давление окружающих. Свидание из-за состояния внутренней пустоты — это путь к зависимости. Также надо помнить, что первое свидание — это не повод выкладывать всю личную историю, особенно если речь идет о бывшем партнере, разрыве и пережитом опыте. Глубокие разговоры на начальном этапе могут создать иллюзию близости, но не дадут понимания, кто перед вами, — пояснила Александрова.

Ранее блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что мужчине, который боится наткнуться на «тарелочниц», не стоит водить женщин в ресторан. Он посоветовал в таком случае сначала «проверять чувства на мороженом».