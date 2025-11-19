Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 11:43

Гоблин дал совет мужчинам, которые боятся «тарелочниц»

Блогер Пучков призвал мужчин не ходить в ресторан при страхе быть обманутыми

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мужчине, который боится наткнуться на «тарелочниц» не стоит водить женщин в ресторан, заявил блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин. Он посоветовал в таком случае сначала «проверять чувства на мороженом».

Возьму себя. У меня достаточно денег на еду. Я не думаю про то, сколько еда стоит. Ну, пошли, поедим. Я от этого как-то не обеднею и не разбогатею. Если для тебя это какие-то серьезные материальные затраты, поступок, то как-то это странно. <…> Проверьте чувства на мороженом, — поделился Пучков.

Ранее певица Лолита Милявская в своих соцсетях в шутку назвала себя «тарелочницей». Она заявила, что в течение дня съела четыре круассана, а на ночь — макароны. Артистка призвала не ограничивать себя во вкусной еде.

До этого опрос ВЦИОМа показал, что 44% россиян не поддерживают свидания ради ужина. Еще столько же опрошенных не видят ничего предосудительного в действиях «тарелочниц» При этом мужская щедрость на свидании до сих пор считается нормой, а отказ от нее — социальной стигмой. Тех, кто предлагает разделить счет, называют дискредитирующим словом «пополамщики».

