01 января 2026 в 11:46

Военэксперт предложил изменить формат СВО после атаки ВСУ на кафе

Военэксперт Дандыкин: ВСУ нужно признать террористической организацией

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
ВСУ необходимо признать террористической организацией после атаки на херсонское кафе, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, ВСУ атакуют мирных граждан, что полностью соответствует тактике террористических организаций.

По моему мнению, формат проведения СВО все больше и больше похож на КТО — контртеррористическую операцию. Со всеми вытекающим последствиями. Надо относится к ним как к террористам, включая ВСУ. Нужно признать ВСУ террористической организацией. А не только нацистские формирования в составе ВСУ. Это же ВСУ бьют по мирным людям, — добавил Дандыкин.

Он объяснил, что командиры ВСУ должны знать, что возмездие неминуемо. Собеседник также напомнил, что Вермахт во время трибунала в Нюрнберге избежал наказания за преступления на территории СССР.

Когда мы их будем судить, то судить их надо как террористов наравне с запрещенными в России националистическими формированиями ВСУ. Кто в Курскую область заходил, они кто? Чтоб каждый знал, что возмездие неминуемо. Вермахт, к сожалению, на Нюрнбергском процессе избежал наказания, хотя именно он лютовал на территории СССР, — подытожил Дандыкин.

Вооруженные силы Украины атаковали регион после полуночи 1 января. Три беспилотника ударили по кафе и гостинице в Хорлах. По словам главы региона Владимира Сальдо, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Свыше 50 мирных жителей пострадали.

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко уточнила, что после атаки возбуждено уголовное дело о теракте. Один из украинских БПЛА, как сообщил Сальдо, был оснащен зажигательной смесью. Пожар, вызванный ударом, удалось ликвидировать только под утро.

