18 февраля 2026 в 04:29

В Швеции задержали россиянина по запросу США

TV4: в Швеции задержали россиянина по запросу США якобы за нарушение санкций

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Швеции по запросу США задержали гражданина России, находившегося в международном розыске якобы за нарушение американских санкций, сообщил телеканал TV4 со ссылкой на пресс-секретаря полиции безопасности (Säpo). Вашингтон требует его экстрадиции.

Как уточняет телеканал, Säpo задержала россиянина в конце декабря 2025 года в Стокгольме и несколько месяцев держит его под стражей. Американские власти искали мужчину на протяжении полугода после заочного ареста судом США, теперь они добиваются его выдачи.

При задержании шведские правоохранители провели обыск и изъяли мобильные телефоны. Россиянина подозревают в серьезном нарушении санкций в 2022–2023 годах, сейчас Швеция рассматривает дело об экстрадиции.

Ранее Генпрокуратура Казахстана при поддержке Интерпола добилась экстрадиции гражданки Украины, которая находилась в международном розыске по подозрению в торговле органами. Следствие установило, что преступная сеть имела разветвленную структуру и действовала как внутри республики, так и за ее пределами.

До этого федеральный аргентинский судья Себастьян Рамос направил властям США запрос на экстрадицию действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Его подозревают в причастности к преступлениям против прав человека.

