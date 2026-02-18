В Швеции задержали россиянина по запросу США TV4: в Швеции задержали россиянина по запросу США якобы за нарушение санкций

В Швеции по запросу США задержали гражданина России, находившегося в международном розыске якобы за нарушение американских санкций, сообщил телеканал TV4 со ссылкой на пресс-секретаря полиции безопасности (Säpo). Вашингтон требует его экстрадиции.

Как уточняет телеканал, Säpo задержала россиянина в конце декабря 2025 года в Стокгольме и несколько месяцев держит его под стражей. Американские власти искали мужчину на протяжении полугода после заочного ареста судом США, теперь они добиваются его выдачи.

При задержании шведские правоохранители провели обыск и изъяли мобильные телефоны. Россиянина подозревают в серьезном нарушении санкций в 2022–2023 годах, сейчас Швеция рассматривает дело об экстрадиции.

