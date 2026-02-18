Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 03:21

Ученые нашли простой способ укрепить сердце без диет

ATVB: ночной перерыв в еде улучшает показатели работы сердца и сосудов

Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press
Американские исследователи выяснили, что продление ночного периода без еды улучшает здоровье сердца, передает ATVB. В эксперименте участвовали люди с избыточным весом, которые не меняли калорийность рациона.

Первый автор исследования Даниэла Гримальди пояснила, что синхронизация голодания с циклами сна помогает согласовать работу сердца и обмена веществ. Руководитель работы Филлис Зи добавила, что имеют значение не только объем пищи, но и время ее приема относительно сна.

В эксперименте у участников, которые прекращали есть за три часа до сна, давление и пульс ночью снизились. Также у них улучшился контроль уровня глюкозы в дневное время.

Ранее сообщалось, что обычная сезонная прививка от гриппа может способствовать снижению риска развития деменции. Ученые пришли к выводу, что вакцина помогает уменьшить вероятность сосудистых и воспалительных процессов, которые связаны с ухудшением когнитивных функций.

До этого врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог, геронтолог, автор книг о долголетии Валерий Новоселов заявил, что процессу старения характерно формирование пула возрастозависимых заболеваний, чем выше возраст — тем больше риски. Он отметил, что после 40–45 лет нужно регулярно проходить медосмотры.

