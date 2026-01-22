Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 16:00

Врач раскрыл, с какого возраста необходимо регулярно делать чекап организма

Врач Новоселов: после 40-45 лет необходимо больше внимания обращать на здоровье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Процессу старения характерно формирование пула возрастозависимых заболеваний, и чем выше возраст — тем больше риски, рассказал NEWS.ru врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог, геронтолог, автор книг о долголетии Валерий Новоселов. Помимо диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, в перечень входят нейродегенеративные расстройства и некоторые синдромы, например, потеря скелетной мускулатуры или так называемое остеосаркопеническое ожирение, перечислил он.

Проблема еще и в том, что у каждого возрастозависимого заболевания, например, болезни Альцгеймера, есть генетический компонент более ранний, он более злокачественный. Поэтому у чекапа нижней границы нет. Нельзя дать четкую рекомендацию, кому бежать к врачу, важна настороженность самого человека. Я бы определил границу после 40-45 лет, когда уже надо больше внимания обращать на здоровье, — отметил врач.

Новоселов добавил, что часть анализов и исследований делается в рамках диспансеризации, некоторые измерения можно проводить самостоятельно в домашних условиях. Это, например, замеры давления и уровня глюкозы в крови с утра натощак.

При этом анализов на старение быть не может. С помощью базового чекапа можно выявить реперные точки формирования заболеваний или риска заболеваний, — пояснил эксперт.

Ранее правительство России утвердило план мероприятий по повышению медицинской грамотности граждан старшего поколения на 2025–2030 годы. Пенсионеров будут обучать вопросам здорового старения, профилактики возрастных болезней и ведению здорового образа жизни.

