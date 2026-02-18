Саратовский аэропорт ввел запрет на прием и выпуск самолетов Росавиация: в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

Международный аэропорт в Саратове перестал принимать и выпускать самолеты, заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он отметил, что это временные ограничения.

Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее пассажирский Boeing 757 российской чартерной авиакомпании Azur Air, подавший сигнал бедствия на пути из Нячанга в Иркутск, успешно совершил незапланированную посадку. По информации компании, борт приземлился во вьетнамском городе Ханой. При этом в самолете находились 238 пассажиров и семь членов экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого в московских аэропортах из-за сильного снегопада было задержано около 50 рейсов. В частности, в аэропорту Шереметьево три самолета не могли вылететь, включая рейс в Петропавловск-Камчатский, который был перенесен на следующий день. На прилет также было задержано 21 воздушное судно. Представители Шереметьево заверили, что ситуация находилась под контролем и снег оперативно убирали со взлетно-посадочной полосы.