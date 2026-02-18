Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 02:57

Саратовский аэропорт ввел запрет на прием и выпуск самолетов

Росавиация: в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Международный аэропорт в Саратове перестал принимать и выпускать самолеты, заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он отметил, что это временные ограничения.

Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее пассажирский Boeing 757 российской чартерной авиакомпании Azur Air, подавший сигнал бедствия на пути из Нячанга в Иркутск, успешно совершил незапланированную посадку. По информации компании, борт приземлился во вьетнамском городе Ханой. При этом в самолете находились 238 пассажиров и семь членов экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого в московских аэропортах из-за сильного снегопада было задержано около 50 рейсов. В частности, в аэропорту Шереметьево три самолета не могли вылететь, включая рейс в Петропавловск-Камчатский, который был перенесен на следующий день. На прилет также было задержано 21 воздушное судно. Представители Шереметьево заверили, что ситуация находилась под контролем и снег оперативно убирали со взлетно-посадочной полосы.

аэропорты
Саратов
ограничения
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Марочко рассказал, как ВС РФ зашли на позиции ВСУ под Константиновкой
Саратовский аэропорт ввел запрет на прием и выпуск самолетов
«Мисс Вселенной — 2025» стало плохо на глазах у тысяч зрителей в Эквадоре
Украинскую бригаду ВСУ «Кара-Даг» уже четыре раза пополняли с начала года
ISU восхитился прокатом Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане
Ракетный удар по Белгороду ночью 18 февраля: взрывы, жертвы и разрушения
Парламент Перу одобрил вотум недоверия президенту
Белгородская область подверглась ракетному обстрелу
Иран подтвердил на переговорах с США готовность передать уран России
Петросян занимает пятое место после короткой программы на ОИ-2026
SHOT сообщил, что ВСУ обстреляли Белгород HIMARS
ВС РФ придумали необычный способ применения Starlink в зоне СВО
Российских олимпийцев обделили подарками на Играх-2026
В Раде заявили, что выборы на Украине пройдут только при 60 днях тишины
Девушку эвакуировали из леса в Москве на носилках
Буланова отменила концерт в Петропавловске
Бывшие, игнор, навязывание вины: психолог об острых вопросах про отношения
«Именно тот мир»: на Западе вспомнили пророческие слова Путина
Стало известно о погибших и пострадавших при обстреле Запорожской области
ВС России обеспечили себе стабильный сигнал благодаря спутникам
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.