18 февраля 2026 в 03:01

Марочко: военные РФ зашли на позиции ВСУ в лесу под Константиновкой

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Российские военнослужащие зашли на позиции ВСУ, расположенные в лесу под Константиновкой Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские военные проводят зачистку местности.

Параллельно с этим наши военнослужащие ведут огонь по украинским позициям в восточной части города, которые находятся на западной и северной окраинах населенного пункта, — сказал он.

Марочко подчеркнул, что противник основательно укрепился в Новодмитровке, там появились «довольно мощные фортификационные сооружения».

Ранее Марочко информировал, что командование украинских войск продолжает стягивать иностранных наемников на линию соприкосновения в Запорожской области. Очередное подразделение, полностью укомплектованное бойцами из-за рубежа, было замечено в районе города Орехова. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Тем временем в Минобороны РФ отметили, что российские войска ударили по объектам транспорта и энергетики на Украине, которые используются в интересах ВСУ. По данным ведомства, удары наносились с помощью авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

