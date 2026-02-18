Раскрыт размер пенсий россиян после январской индексации Средний размер пенсии в России после индексации составил 25,3 тысячи рублей

После индексации средний размер пенсии в России в январе 2026 года достиг почти 25,3 тысячи рублей, следует из данных на сайте Соцфонда РФ. За год эта сумма увеличилась примерно на 2 тыс. рублей.

На начало 2026 года пенсионеры получали 25,2 тыс. рублей. Годом ранее эта сумма равнялась 23,1 тыс. рублей.

Самые высокие пенсии зафиксированы в Центральном федеральном округе. Там средняя выплата достигла 25,484 тыс. рублей в январе 2026 года.

Ранее стало известно, что в России хотят упростить процедуру получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для льготных категорий граждан. Сделать это предполагается за счет внедрения цифровых сервисов, что также сократит издержки госаппарата.

Кроме того, ветераны специальной военной операции смогут получить до 350 тыс. рублей на открытие собственного бизнеса при поддержке фонда «Защитники Отечества». Механизм социального контракта, расширенный по решению президента, с 1 января 2026 года доступен участникам СВО без учета среднедушевого дохода семьи.