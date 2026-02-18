Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 04:06

Раскрыт размер пенсий россиян после январской индексации

Средний размер пенсии в России после индексации составил 25,3 тысячи рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

После индексации средний размер пенсии в России в январе 2026 года достиг почти 25,3 тысячи рублей, следует из данных на сайте Соцфонда РФ. За год эта сумма увеличилась примерно на 2 тыс. рублей.

На начало 2026 года пенсионеры получали 25,2 тыс. рублей. Годом ранее эта сумма равнялась 23,1 тыс. рублей.

Самые высокие пенсии зафиксированы в Центральном федеральном округе. Там средняя выплата достигла 25,484 тыс. рублей в январе 2026 года.

Ранее стало известно, что в России хотят упростить процедуру получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для льготных категорий граждан. Сделать это предполагается за счет внедрения цифровых сервисов, что также сократит издержки госаппарата.

Кроме того, ветераны специальной военной операции смогут получить до 350 тыс. рублей на открытие собственного бизнеса при поддержке фонда «Защитники Отечества». Механизм социального контракта, расширенный по решению президента, с 1 января 2026 года доступен участникам СВО без учета среднедушевого дохода семьи.

соцфонды
пенсии
выплаты
пенсионеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Швеции задержали россиянина по запросу США
Макрон бросил жену у трапа самолета в Индии
Церковь взорвалась в штате Нью-Йорк
«Энергосберегающие» танцоры, страхи, слова бойцам СВО: как живет Буланова
Раскрыт размер пенсий россиян после январской индексации
Массовая авария стала причиной гибели нескольких человек
Ученые нашли простой способ укрепить сердце без диет
«Загадала желание»: Петросян раскрыла, какие баллы мечтала получить на ОИ
Марочко рассказал, как ВС РФ зашли на позиции ВСУ под Константиновкой
Саратовский аэропорт ввел запрет на прием и выпуск самолетов
«Мисс Вселенной — 2025» стало плохо на глазах у тысяч зрителей в Эквадоре
Украинскую бригаду ВСУ «Кара-Даг» уже четыре раза пополняли с начала года
ISU восхитился прокатом Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане
Ракетный удар по Белгороду ночью 18 февраля: взрывы, жертвы и разрушения
Парламент Перу одобрил вотум недоверия президенту
Белгородская область подверглась ракетному обстрелу
Иран подтвердил на переговорах с США готовность передать уран России
Петросян занимает пятое место после короткой программы на ОИ-2026
SHOT сообщил, что ВСУ обстреляли Белгород HIMARS
ВС РФ придумали необычный способ применения Starlink в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.