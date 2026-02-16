Ряду категорий россиян станет доступна еще одна льгота в сфере ЖКХ Правительство упростит оформление субсидий на оплату ЖКХ россиянам-льготникам

Правительство РФ планирует упростить процедуру получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для льготных категорий граждан. Сделать это предполагается за счет внедрения цифровых сервисов, что также сократит издержки госаппарата, пишет ТАСС.

Ответственными назначены Минстрой, Минтруд, Минцифры, Минфин и Минэкономразвития. Доклад о проделанной работе должен быть представлен в кабмин в сентябре 2026 года. Если потребуется изменение законодательства, соответствующие документы разработают к февралю 2029 года.

На данный момент право на субсидию имеют граждане, у которых расходы на ЖКУ превышают установленный в регионе порог от совокупного дохода семьи. В среднем по России он составляет 22%, в Москве — 10%, в Санкт-Петербурге — 14%.

Цифровизация процесса призвана сделать господдержку доступнее и оперативнее. Особенно это важно для пенсионеров, инвалидов и других социально незащищенных групп.

Ранее сообщалось, что ветераны специальной военной операции смогут получить до 350 тыс. рублей на открытие собственного бизнеса при поддержке фонда «Защитники Отечества». Механизм социального контракта, расширенный по решению президента, с 1 января 2026 года доступен участникам СВО без учета среднедушевого дохода семьи.