18 февраля 2026 в 05:25

На Олимпиаде определят полуфиналистов мужского хоккейного турнира

Фото: Wang Kaiyan/XinHua/Global Look Press
В 12-й день Олимпийских игр в Италии станут известны полуфиналисты мужского хоккейного турнира. Будет разыграно девять комплектов медалей, кроме того, произойдет женская эстафета 4 х 6 км в биатлоне,

Все участники 1/4 финала соревнований по хоккею среди мужских команд определились во вторник, 18 февраля, когда состоялись матчи дополнительного раунда плей-офф. На стадии четвертьфинала пройдут матчи Словакия — Германия (начало в 14:10 мск), Канада — Чехия (18:40 мск), Финляндия — Швейцария (20:10 мск) и США — Швеция (23:10 мск).

Ранее экс-тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что хоккейный турнир на зимней Олимпиаде — 2026 имеет очень высокий уровень. Он признался, что получает удовольствие от некоторых матчей олимпийского турнира. В то же время Плющев отметил, что команды Франции, Италии и Латвии выглядят аутсайдерами.

До этого легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито резко осудил отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2026. Он назвал отсутствие российских атлетов на турнире большой потерей для мирового спорта. Эспозито отметил, что без участия сильнейших игроков соревнование нельзя считать по-настоящему легитимным и значимым.

