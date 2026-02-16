«Давно такого не видел»: Плющев оценил уровень хоккея на Олимпиаде-2026 Плющев заявил о высоком уровне хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

Хоккейный турнир на зимней Олимпиаде-2026 имеет очень высокий уровень, заявил NEWS.ru экс-тренер сборной России Владимир Плющев. Он признался, что получает удовольствие от некоторых матчей олимпийского турнира. В то же время Плющев отметил, что команды Франции, Италии и Латвии выглядят аутсайдерами.

От некоторых матчей я получаю очень большое удовольствие. Давно такого хоккея не видел. Я не говорю, что все сборные, которые представлены на Олимпийских играх, показывают высокий уровень. Я имею в виду Францию, Италию и Латвию. Все остальное заслуживает внимания, — сказал Плющев.

Ранее легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито резко осудил отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2026. Он назвал отсутствие российских атлетов на турнире большой потерей для мирового спорта. Эспозито отметил, что без участия сильнейших игроков соревнование нельзя считать по-настоящему легитимным и значимым.

Агент Алексей Дементьев в беседе с «Чемпионатом» сравнил сборную Канады по хоккею с национальной командой времен СССР. Он назвал «кленовые листья» главным фаворитом турнира на Олимпийских играх — 2026.